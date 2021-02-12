Samanyolu Haber /Ekonomi / Paypal: Kripto paralara yatırım yapmayacağız /12 Şubat 2021 14:48

Paypal: Kripto paralara yatırım yapmayacağız

Dünyanın en büyük sanal ödeme platformlarından biri olan Paypal, son dönemlerde bazı büyük firmaların kripto para birimlerine yatırım yapması sonrası Bitcoin ya da benzer kripto para satın almayacağını duyurdu.

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Paypal ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) müşterilerine sanal bir cüzdan hizmeti yoluyla kripto paraları biriktirme ve onlarla internet üzerinden ödeme yapma imkanı sağlamıştı.

Euronews'te yer alan habere göre şirketin Finans Müdürü John Rainey yaptığı açıklamada Bitcoin ve benzeri kripto paralara yatırım yapmayacaklarını ancak önlerine gelen bu büyüme fırsatından da yararlanmak istediklerini söyledi.

Rainey kripto paralardan ziyade Covid-19 döneminde yaygınlaşan "şimdi al sonra öde" gibi sistemler üzerine yoğunlaşacaklarını belirterek, "Birçok insan artık internet üzerinden alışveriş yapıyor. Birçok site artık bu tarz ödeme sistemlerini kullanıyor" diye konuştu.

Twitter, Uber ve General Motors Co. gibi birçok büyük şirketin şu anda kripto para birimlerini kabul etme ve bu sistemlere yatırım yapmayı gözden geçirildiği biliniyor.
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