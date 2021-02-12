Paypal: Kripto paralara yatırım yapmayacağız

Paypal ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) müşterilerine sanal bir cüzdan hizmeti yoluyla kripto paraları biriktirme ve onlarla internet üzerinden ödeme yapma imkanı sağlamıştı.







Euronews'te yer alan habere göre şirketin Finans Müdürü John Rainey yaptığı açıklamada Bitcoin ve benzeri kripto paralara yatırım yapmayacaklarını ancak önlerine gelen bu büyüme fırsatından da yararlanmak istediklerini söyledi.





Rainey kripto paralardan ziyade Covid-19 döneminde yaygınlaşan "şimdi al sonra öde" gibi sistemler üzerine yoğunlaşacaklarını belirterek, "Birçok insan artık internet üzerinden alışveriş yapıyor. Birçok site artık bu tarz ödeme sistemlerini kullanıyor" diye konuştu.





Twitter, Uber ve General Motors Co. gibi birçok büyük şirketin şu anda kripto para birimlerini kabul etme ve bu sistemlere yatırım yapmayı gözden geçirildiği biliniyor.