Samanyolu Haber /Gündem / Pazarcıdan yüksek fiyatlara tepki gösteren vatandaşlara etiket! /05 Ağustos 2023 23:43

Pazarcıdan yüksek fiyatlara tepki gösteren vatandaşlara etiket!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir pazarcı esnafı yüksek fiyatlardan şikayet eden vatandaşlar için yazdığı etiket sosyal medyada gündem oldu.

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TR724'te yer alan habere göre 14 ve 28 Mayıs’ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan zam yağmuru devam ederken bir pazarcı esnafının tezgahına astığı etiket dikkat çekti.

Bodrum’un Turgutreis mahallesinde zeytin satan bir esnaf yüksek fiyatlardan şikâyet eden vatandaşlara yazdığı etiketle cevap verdi.

Twitterda gündem olan yazıda esnaf şu ifadeleri kullandı:

”FİYATLARI BİZ DEĞİL SİZİN SEÇİMLERİNİZ BELİRLİYOR”

“Lütfen. Fiyatları görünce 300 yıl sonra şehire inen ‘Yedi Uyurlar’ gibi davranmayın. Fiyatları biz değil sizin seçimleriniz belirliyor.”
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