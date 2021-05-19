Peker ile görüşmesinde nargile içen Hadi Özışık bir videosu daha çıktı. Ben nargile içmem iftira atma

Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasında aracılık yaptığı iddialarını reddeden Hadi Özışık ile görüşme videosunu sosyal medyadan yayınladı. Yayınlanan görüntülerde Hadi Özışık’ın kafe olduğu anlaşılan bir mekanda nargile içtiği görülüyor.





Gazeteci Hadi Özışık ile gazeteci Barış Yarkadaş'ın TV100 kanalında katıldığı programdaki diyaloğu sosyal medyada gündem oldu. Gazeteci Barış Yarkadaş Hadi Özışık’a ‘Senin dün gece nerede nargile içtiğini de anlatırım ben” dedi. Özışık ise Yarkadaş’ın sözlerine "Ben nargile içmem, iftira atma" diyerek karşılık verdi.