Samanyolu Haber /Gündem / Peker ile görüşmesinde nargile içen Hadi Özışık bir videosu daha çıktı. Ben nargile içmem iftira atma /19 Mayıs 2021 11:12

Peker ile görüşmesinde nargile içen Hadi Özışık bir videosu daha çıktı. Ben nargile içmem iftira atma

Gazeteci Hadi Özışık’ın suç örgütü lideri Sedat Peker'le yaptığı görüntülü konuşmada korona yasaklarını delip bir mekânda nargile keyfi yaptığı ortaya çıktı. Hadi Özışık’ın dört gün öncede katıldığı televizyon programında Barış Yarkadaş’ın iddialarını "Ben nargile içmem, iftira atma" diyerek yalanlamıştı.

Ben nargile içmem iftira atma

Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasında aracılık yaptığı iddialarını reddeden Hadi Özışık ile görüşme videosunu sosyal medyadan yayınladı. Yayınlanan görüntülerde Hadi Özışık’ın kafe olduğu anlaşılan bir mekanda nargile içtiği görülüyor.

Gazeteci Hadi Özışık ile gazeteci Barış Yarkadaş'ın TV100 kanalında katıldığı programdaki diyaloğu sosyal medyada gündem oldu. Gazeteci Barış Yarkadaş Hadi Özışık’a ‘Senin dün gece nerede nargile içtiğini de anlatırım ben” dedi. Özışık ise Yarkadaş’ın sözlerine "Ben nargile içmem, iftira atma" diyerek karşılık verdi.
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