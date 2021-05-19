AKP’nin “saygın işadamı” Kesgin aftan yararlanmış ve cezaevinden çıkmış...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik sahtecilik, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve şantaj suçlarından 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve geçen ocak ayında cezaevine giren Necmettin Keskin’in AKP ve MHP’nin çıkardığı af paketinden yararlanarak, tahliye edildiği ortaya çıktı.





Ankara Gazetecisi’nden Alican Uludağ'ın haberine göre, Necmettin Kesgin, özellikle 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Mansur Yavaş’ı engellemek için meydana çıkarılmıştı. A Haber’e de çıkarılan Kesgin’in ortaya attığı iddialar nedeniyle Mansur Yavaş hakkında görevi kötüye kullanma suçundan dava açılmıştı. Yavaş, bu davada beraat etmişti.





Ancak AKP’nin “saygın işadamı” Kesgin’in daha önce Yavaş’a yönelik “resmi belgede sahtecilik, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından dolayı kesinleşmiş 6 yıl 6 ay hapis cezası olduğu ortaya çıkmıştı. Kararı Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi vermişti.





Bu süreçte Kesgin önce kaçmış, ardından ise ocak ayında teslim olmuş ve cezaevine konulmuştu.





Ankara Gazetecisi’nin aldığı bilgiye göre, Kesgin’in cezaevinde çok kalmadığı ortaya çıktı. Kesgin, AKP’nin geçen yıl nisan ayında çıkardığı infaz paketi kapsamında önce kapalıdan açık cezaevine nakledildiği, buradan da koronavirüs iznine çıkarıldığı öğrenildi. Açık cezaevindeki hükümlülere yönelik koronavirüs izni son olarak 31 Mayıs tarihine kadar uzatılmıştı.





Kesgin’in 6 yıl 6 aylık cezasının infazının paket kapsamında 1/2 olarak infaz edilerek, 3 yıl 3 aya indirildiği, kalan 3 yılın da denetimli serbestliğe girdiği bildirildi.





BAŞKA SUÇLARDAN CEZA ALDI





Kesgin geçmişte başka suçlardan da yargılanarak ceza aldı. “Resmî evrakta sahtecilik” suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan Kesgin, ayrıca müstehcen çocuk görüntüsü bulundurmaktan 3 yıl hapis cezası aldı. Bu ceza henüz kesinleşmedi.