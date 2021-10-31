Samanyolu Haber /Gündem / 'Peker' raporu: Bu kitap o tuğla çekilsin diye yazıldı /31 Ekim 2021 14:21

'Peker' raporu: Bu kitap o tuğla çekilsin diye yazıldı

TİP, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili hazırladığı raporu 'Duvar' adıyla kitaplaştırdı. Ahmet Şık ve 4 gazetecinin hazırladığı kitap "Bu kitap o tuğla çekilsin diye yazıldı' üst başlığını taşıyor.

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Türkiye İşçi Partisi (TİP), organize suç örgütü liderliğinden hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in iddia, ifşa ve itiraflarına ilişkin araştırma raporu hazırladı.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile gazeteciler Bahadır Özgür, Ertuğrul Mavioğlu, Hakkı Özdal ve Timur Soykan'ın imzasını taşıyan rapor, İleri Kitaplığı etiketiyle yakında raflardaki yerini alacak.

Duvar ismini taşıyan kitap, Mehmet Ağar'ın Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili Güldal Mumcu'ya söylediği "Bir tuğla çekersem duvar yıkılır" sözlerine ithafen "Bu kitap o tuğla çekilsin diye yazıldı!" üst başlığını taşıyor.

'TÜRKİYE'NİN KARANLIK TARİHİ YAKINDA ÇIKIYOR'

Yazarlarından Ahmet Şık, Duvar'ın önümüzdeki günlerde yayımlanacağını sosyal medya hesabından şu mesajla duyurdu: "Susurluk’ta pisliklerin asfalta saçılmasının yıldönümü de gelmişken, başta '40 yaş altı olanlar' olmak üzere öğrenmek ve hafıza tazelemek isteyenler için Türkiye’nin karanlık tarihi yakında çıkıyor."

Ahmet Şık yine Peker'in ifşaatlarından yola çıkılarak hazırlanan bir şemayı paylaşarak "Sedat Peker’in iddia, itiraf ve ifşalarından yola çıkılarak hazırlanan şu küçücük harita bile AKP’nin bir organize suç örgütü olduğunun kanıtı" dedi.





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