Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker belge paylaştı, Erdoğan görevden aldı /31 Ekim 2021 14:36

Sedat Peker belge paylaştı, Erdoğan görevden aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratı Hidayet Uysal, Erdoğan'ın Resmi gazetede yayımlanan kararıyla görevden alındı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 'F***' dosyası olduğu iddia ettiği Çevre, Şehircilik ve İklik Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal'ı görevden aldı.

Organize suç örgütü yöneticiliği suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker’in, "hakkındaki F*** soruşturmasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun akrabası Sadık Soylu’nun kapattırdığını” iddia ettiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratı Hidayet Uysal, Erdoğan'ın Resmi gazetede yayımlanan kararıyla görevden alındı.

Organize suç örgütü yöneticiliği suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker, 23 Mayıs 2021 tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar ve Yardımcısı Hidayet Uysal’ın hakkındaki “F*** soruşturmasının” kapattırıldığını iddia etmişti. Peker, soruşturmayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun akrabası Sadık Soylu’nun kapattırdığını açıklamıştı.



Savcılık kaynaklarından, soruşturmanın 1,5 yıl yürütüldüğü ve yeterli delile ulaşılamadığı için kapatıldığı ifade edilmişti. Peker’in paylaşımındaki Genel Müdür Yardımcısı Uysal, bugün Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden alındı.


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