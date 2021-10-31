Rusya, kuzey Suriye'ye savaş uçağı yığınağı yaptı

Rus Hava Kuvvetleri, yeni bir Rus hava kuvvetleri askeri üssü ve Suriye kıyısındaki Lazkiye kentindeki Khmeimim hava üssünden sonra Suriye içindeki en büyük ikinci Rus üssünü kurmak amacıyla Kamışlı Uluslararası Havalimanı'nı genişletmeye başladı.North Press Agency’nin haberine göre, Rusya bölgede varlığını sürdürmeye çalışıyor. Bu nedenle, Türkiye'yi kuzeyden, Irak'ı doğudan sınırlayan Kamışlı şehrinin stratejik coğrafi konumundan yararlanıyor.Lübnan gazetesi El Ahbar'a konuşan kaynaklar, Rusya'nın ABD güçlerinin çekilmesinden sonra doğan boşluğu, ABD birliklerinin ayrıldığı alanı kapatabilecek askeri altyapı oluşturarak ve ABD güçlerinin yapmakta olduğu görevleri yerine getirerek doldurmaya çalıştığını vurguladı.Aynı kaynaklar, Rusya'nın Türkiye ile Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) karşı yeni bir askeri harekat tehdidi nedeniyle bir çatışmaya hazırlık yaptığı iddiasını da yalanladı.