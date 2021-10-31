Samanyolu Haber /Gündem / 382 Afgan göçmeni taşıyan Türk bandıralı gemi Yunan adasına demirledi /31 Ekim 2021 14:46

382 Afgan göçmeni taşıyan Türk bandıralı gemi Yunan adasına demirledi

381 Afgan göçmeni taşıyan ve cuma günü Girit açıklarında tehlike sinyali veren Murat 729 isimli gemi bu sabah Yunanistan'ın Kos adasına çekildi. Altı kişi gözaltına alındı.

SHABER3.COM

382 Afgan göçmeni taşıyan ve cuma günü tehlike sinyali veren Türk bandıralı yük gemisi bu sabah erken saatlerde Yunanistan'ın Kos adasına yanaştı. Yunanistan Göç Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Murat 729 adlı gemimin, Yunanistan Sahil Güvenliği'ne ait bir gemi tarafından Kos'taki bir limana çekildiği belirtildi.

Gemideki altı kişinin gözaltına alındığı, diğer kişilerin adadaki bir merkeze götürüldüğü açıklandı. Buna göre, burada işlemleri yapılacak olan göçmenler geçici olarak karantinaya alınacak.

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi sonrasında Afgan göçmenlerin Avrupa'ya geçişini engelleme konusunda sert çıkışlar yapan Atina, Girit adasının açıklarında tehlike sinyali veren geminin cuma günü Türkiye'ye geri dönmesini talep etmişti.

Geçtiğimiz salı günü de, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan bir botun alabora olması sonucunda üçü çocuk dört kişi ölmüş, 23 kişi kurtarılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 382 Afgan göçmeni taşıyan Türk bandıralı gemi Yunan... Sonraki Haber >>

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Gebze'de tren kazası

Gebze'de tren kazası

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

GBT yaptığı kadına Instagram'dan 'yürüyen' güvenlik görevlisi!

GBT yaptığı kadına Instagram'dan 'yürüyen' güvenlik görevlisi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:39:58