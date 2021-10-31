382 Afgan göçmeni taşıyan Türk bandıralı gemi Yunan adasına demirledi

382 Afgan göçmeni taşıyan ve cuma günü tehlike sinyali veren Türk bandıralı yük gemisi bu sabah erken saatlerde Yunanistan'ın Kos adasına yanaştı. Yunanistan Göç Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Murat 729 adlı gemimin, Yunanistan Sahil Güvenliği'ne ait bir gemi tarafından Kos'taki bir limana çekildiği belirtildi.



Gemideki altı kişinin gözaltına alındığı, diğer kişilerin adadaki bir merkeze götürüldüğü açıklandı. Buna göre, burada işlemleri yapılacak olan göçmenler geçici olarak karantinaya alınacak.



Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi sonrasında Afgan göçmenlerin Avrupa'ya geçişini engelleme konusunda sert çıkışlar yapan Atina, Girit adasının açıklarında tehlike sinyali veren geminin cuma günü Türkiye'ye geri dönmesini talep etmişti.



Geçtiğimiz salı günü de, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan bir botun alabora olması sonucunda üçü çocuk dört kişi ölmüş, 23 kişi kurtarılmıştı.