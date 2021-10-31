Samanyolu Haber /Politika / Ünlü anketçiden Soylu'ya tokat gibi cevap /31 Ekim 2021 15:12

Ünlü anketçiden Soylu'ya tokat gibi cevap

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, ''CHP ile aramızda şu anda 15,5 puan var'' sözlerine yanıt verdi.

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AKP Tokat İl Başkanlığı Danışma Meclisi toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Cumhuriyet Halk Partisi, ister çatla ister patla. Aramızda şu anda 15,5 puan var. 15.5 puan. Öyle yok öyleydi yok böyleydi. 2023 yılında şapka düşecek keliniz görünecek. Benim kelim hep açıktır. Ama sizinki görülecek. Hiç endişe etmeyin, hiç merak etmeyin'' ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Soylu'ya yanıt veren Özkiraz, ''Soylu'nun yanlışı var. CHP farkı o kadar açamadı, şimdilik'' değerlendirmesini yaptı.


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