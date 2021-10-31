Samanyolu Haber /Politika / 'Biden, Erdoğan'a S-400 endişesini iletti; insan haklarına saygının önemini vurguladı' /31 Ekim 2021 15:30

'Biden, Erdoğan'a S-400 endişesini iletti; insan haklarına saygının önemini vurguladı'

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile Roma'da bir araya geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Erdoğan'a S-400 endişelerini ilettiği belirtildi.

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Beyaz Saray'a göre Biden, Erdoğan'a Türkiye ile yapıcı ilişkiler kurma ilişkileri sürdürme, iş birliği alanlarını genişletme ve anlaşmazlıkları etkin bir şekilde yönetme arzusunu dile getirdi. Beyaz Saray görüşmede Suriye'deki siyasi gelişmeler, Afganistan'a insani yardım sağlanması, Libya'daki seçimler gibi konuların ele alındığını bildirdi.

Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'nde basına kapalı görüşmede görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da yer aldı.

Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile görüşmesi TSİ 12.15'te başladı. 20 dk. planlanan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

'Biden, güçlü demokratik kurumların ve insan haklarına saygının önemini vurguladı'
Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Biden savunma ortaklığını ve Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak önemini doğruladı; ancak Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri alımına ilişkin ABD'nin endişelerini not etti. Biden aynı zamanda, güçlü demokratik kurumların, insan haklarına saygının, barış ve refah için hukukun üstünlüğünün önemini vurguladı" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, Erdoğan'ın Biden ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığını bildirdi. Görüşmede, ikili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda atılacak adımlar ele alındı.

Gündemde hangi konular vardı?

Reuters'a göre, ikilinin öncelikli olarak Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ve F-16 savaş uçağı satın alma talebini, ABD ile savunma ilişkisini ve Suriye ve Libya gibi bir dizi bölgesel konuyu görüşmesi bekleniyordu.

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Biden yönetimini Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satmama konusunda uyarmıştı.

İki NATO üyesi ülke arasındaki ilişkiler, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400'leri satın alması ile son yıllarda çıkmaza girmişti.

Geçtiğimiz hafta Erdoğan ABD büyükelçisi de dahil olmak üzere Osman Kavala açıklaması yapan 10 ülkenin Türkiye büyükelçilerinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmeleri için Dışişleri Bakanına talimat vermişti.

Bu talimat sonrasında ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadesini kullanmıştı.
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