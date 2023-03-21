Peker'den 'şartlı' açıklama mesajı: Aslan avına başlayayım...

Seçimlere iki ay kala önemli açıklamalar yapacağını duyuran ancak Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) “dijital baskı” altında olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, gazeteci Erk Acarer üzerinden “Bu sözü verdik, iki ay kala. Ortam uygun. Baskı yapılır, imza toplanır. Muhalefet elini taşın altına sokar. Bakın neler oluyor?” mesajı gönderdi.







Gazeteci Erk Acarer, uzun süredir Birleşik Arap Emirlikleri’nde dijital tecrit altında tutulan Sedat Peker’e ‘seçimden iki ay önce yayınlayacağım’ dediği videoyu sordu. Hâlâ tecrit altında olduğunu söyleyen Peker, BAE yönetimine baskı yapılıp tecridin hafiflemesi sağlanırsa paylaşımları yapacağını söyledi.





Acarer, Youtube kanalından yaptığı yayında Sedat Peker’in “Paylaşım yapacak mısın?” sorusuna şu karşılığı verdiğini anlattı: “Başından beri dijital ve fiziksel tecrit ortamında bunu zorluyorum zaten. Koşulların oluşması için büyük çaba harcıyorum. Hâlâ tecrit altındayım. Hâlâ kimseyle fiziksel ve kişisel olarak görüşme şansım bulunmuyor. Numaralarımdan görüşmem mümkün olmuyor. Koşulları zorlarsam raporlanıyor. Telefonlar kesiliyor ve hemen BAE tarafından uyarılıyorum. Avukatlarım muhalefetle de temaslar kurdu. Onların dokunulmazlığı olduğu için yardım talep edildi. (Sedat Peker’in yanında olun, Sedat Peker’in önünü açın diye.) Ancak DP’li Cemal Enginyurt ve İYİ Partili Turhan Çömez dışında kimse adım atmadı. En ufak bir talep gelse ortam değişecek. Söz namus elbette… Biz bu sözü verdik, iki ay kala. Ortam uygun. Baskı yapılır, imza toplanır. Bir milyon imza olur. Muhalefet elini biraz taşın altına sokar. Bakın neler oluyor. Yanımda olduğunuzu belli edin, aslan avına başlayayım. Öyle bir anlatayım ki, bir daha Türkiye’yi kimse soymaya cesaret edemesin. Hâlâ zaman var.”