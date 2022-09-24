Peker'in adamı Emre Olur emniyete çalışıyormuş

Gazeteci Barış Pehlivan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur hakkında İYİ Partili Kerim Çoraklık’ın yaptığı suç duyurusunu paylaştı. Pehlivan, Olur’un ifadelerinde daha önce Ankara Emniyet’te çalıştığının da bulunduğunu kaydetti.







ANKARA EMNİYET SİBER SUÇLARLA MÜCADELE BİRİMİNDE ÇALIŞTI

Halk TV ekranlarında yayımlanan “Sansürsüz” programında konuşan Pehlivan, Emre Olur’un verdiği ifade de bir dönem emniyet bünyesinde siber suçlar biriminde çalıştığını söylediğini vurguladı.





Pehlivan, “Sedat Peker suç örgütüne üyelikten tutuklu bulunan Emre Olur, 38 sayfalık emniyet ifadesinde satır arasında bir şey söylüyor. Diyor ki ben Ankara Emniyete Siber Suçlarla Mücadele Biriminde bir dönem çalıştım. Normalde emniyetin sorması gerekmez mi ‘Sen bizim emniyet teşkilatımızda nasıl çalışmış olabilirsin?” diye… Sorsalar ortaya çıkacak. Bilerek sormuyorlar” dedi.





“TETİKÇİ OLARAK KULLANILDIM”

Pehlivan, daha önce Emre Olur’un gazeteci Murat Ağırel’e bir görüntülü söyleşi verdiğini hatırlatarak, orada Olur’un İYİ Partili Kerim Çolaklık’a yönelik kumpasla ilgili şu ifadeleri kullandığını kaydetti: “Benim suçlarım vardı. Hani İYİ Parti’nin eski sosyal medya direktörü Kerim Çoraklık vardı ya… Hani F...’den içeri girdi, 16 ay tutuklu kaldı. Sonra beraat etti. Onun hapse girmesinde ben tetikçi olarak kullanıldım dedi. Emre Olur kendisi söylüyor. Ben o sırada Beyaz TV’de sigortasız şekilde çalışıyordum ama ekrana da çıkartılıyordum. Çünkü dijital güvenlik uzmanıydım. Ankara siber güvenlik biriminde de tanıdıklarım vardı.”



