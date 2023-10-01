Samanyolu Haber /Gündem / Pelikancılar saldırıyı fırsat bildi, Soylu güzellemesi yaptı /01 Ekim 2023 12:08

Pelikancılar saldırıyı fırsat bildi, Soylu güzellemesi yaptı

Ankara'daki terör eylemi sonrasında, Pelikan yapılanmasına yakın Fazıl Duygun, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın hamlelerini eleştirdi ve eski bakan Soylu'yu öne çıkardı.

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Ankara'da bu sabah 09.30 sıralarında Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde terör saldırısı gerçekleşti.

Saldırıda 2 polis yaralandı, terör eylemini gerçekleştirenlerden birisi kendini patlattı diğeri de etkisiz hale getirildi.

PELİKANCILAR DEVREDE
Gerçek Gündem'in haberine göre Ankara'da Meclis'in açılacağı gün gerçekleşen terör saldırısının ardından Pelikan yapılanmasına yakın isimler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı hedef alan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu öne çıkaran paylaşımlar yapmaya başladı.

Pelikan yapılanmasına yakın isimlerden Fazıl Duygun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İnşaallah, Soylu gidince, onun oluşturduğu ve teröre göz açtırmayan istihbarat birimleri ve terörle mücadele ekipleri dağıtılmamıştır. Hele, yerlerine KHK ile uzaklaştırılanlar geri atanmamıştır."

NE OLMUŞTU?
Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olmasının ardından daha önce Soylu’ya yakın emniyet müdürlerinin yerlerini değiştirmişti.

Yerlikaya döneminde, hakkında mahkemelerin göreve iade kararı verdiği isimler görevlerine başlatılmıştı.
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