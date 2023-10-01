Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'daki saldırıda kan donduran veteriner detayı /01 Ekim 2023 13:09

Ankara'daki saldırıda kan donduran veteriner detayı

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne saldıran teröristlerin saldırı da kullandıkları hafif ticari aracı Kayseri'de gasp ettikleri ortaya çıktı. Develi İlçesinde veterinerlik yapan Mikail Bozloğan'ı başından vurarak öldüren teröristlerin aracını gasp ederek Ankara gittiği ve saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Bozloğan'ın cesedi ise köy yakınlarındaki boş bir arazide başından vurulmuş halde bulundu.

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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne sabah saatlerinde hafif ticari araçla gelen 2 teröristin gerçekleştirdiği canlı bomba saldırıyla ilgili detaylar netleşmeye başladı.

Yandaş Sabah Gazetesi'nin haberine göre, iki teröristin saldırıyı gerçekleştirmek için kullandıkları 38 TP 962 plakalı hafif ticari aracı Kayseri'nin Develi İlçesi Çataloluk Köyüne bağlı Avlağa Mezrası'nda yaşan Veteriner Mikail Bozlağan'dan gasp ettikleri belirlendi. Teröristlerin yollunu kestikleri veterineri, başından vurarak öldürdükten sonra şarampole sürükleyerek bıraktıkları ortaya çıktı.

VETERİNER'İN CESEDİNİ BABASI BULDU
Çataloluk Köyü Muhtarı İsmail Yıldırım, olayın önceki akşam 20.30 sıralarında gerçekleştiğini belirterek; "Teröristler Avlağa mezrası yakınlarında Veteriner Mikail Bozlağan'ın aracını durduruyor. Mikail'i öldürüp aracını gasp ediyorlar. Yolun kenarına şarampole sürüklüyorlar.

Babası, oğlunu telefonla defalarca arıyor ancak telefon açılmayınca baba aramaya çıkıyor. Mikail'in babası aracıyla seyir halindeyken virajlı ve tehlikeli bir yer var. Oraya gelince mecburen yavaşlıyor. O sırada yolda kan izi görüyor. Baba kan izlerini takip ederek oğlunun cesedini buluyor" diye konuştu.

KAMERALARA TAKILMAMAK İÇİN ARAZİ YOLUNDAN GİTMİŞLER
Köylerinin Adana sınırındaki Toros dağlarına çok yakın olduğunu belirten Muhtar İsmail Yıldırım; "Biz Mikail'in aracını ormanda aradık ama bulamadık. Teröristler ormanlık alandan yürüyerek gelmişler. Bizim köyün kameralarında Mikail'in aracının girişi var ancak çıkışı yok. teröristler kameralara takılmamak için arazi yollarından gitmişler. Bizim köyümüz Torosların dibinde ormanlık ve dağlık bir alan.
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