İstanbul'da yağmur etkili oluyor: Dereler taştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağmur gece saatlerinde başladı. Sabah saatlerinde de etkisini gösteren sağanak yağmur nedeniyle sokağa çıkanlardan bazıları hazırlıksız yakalandı. Sağanak şeklinde etkili olan yağış nedeniyle hazırlıksız olanlar köprü altlarına sığındı.







Esenyurt'ta sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurun ardından Yeşilkent Mahallesi'ndeki dere taştı. İstinat duvarı yıkıldı.





Olay yerine belediye de ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makineleriyle bölgedeki çalışması sürüyor.





ARNAVUTKÖY DERESİ TAŞTI

Arnavutköy'de sağanak yağış sonrası Arnavutköy deresi taştı, araçlar ilerlemekte zorlandı. Kapanan yolu ve rögarları açmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.





Günün erken saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte Arnavutköy, Bolluca mahallesinden geçen Arnavutköy deresinde taşkınlar oluştu. Taşkın nedeniyle Abdullah Gül caddesinde ulaşımda aksamalar yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin taşkının önüne geçmek için tedbirler aldığı görülürken araçlar yolda ilerlemekte zorluk çekti.