Samanyolu Haber /Gündem / "Uyarıyorum..."; Bakan, patlamayla ilgili yeni açıklamasında kimleri hedef aldı? /01 Ekim 2023 14:09

"Uyarıyorum..."; Bakan, patlamayla ilgili yeni açıklamasında kimleri hedef aldı?

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bakanlık girişinde teröristlerce gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Yerlikaya ayrıca "Sosyal medya hesaplarından acımızın olduğu noktada görüntüleri paylaşanlarla ilgili soruşturmayı başlattık. Lütfen o görüntüleri silin ve acımızı paylaşın" dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimiyle ilgili yeni açıklama yaptı.

Kameraların karşısına geçen Yerlikaya, “Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmak yok" dedi.

Öte yandan Yerlikaya, saldırı anına ilişkin paylaşılan görüntülerin silinmesi çağrısı yaparak, "Sosyal medya hesaplarından acımızın olduğu noktada görüntüleri paylaşanlarla ilgili soruşturmayı başlattık. Lütfen o görüntüleri silin ve acımızı paylaşın" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya’nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

-Alçak terör saldırısı girişiminde bulunuldu. Kahraman polisimiz, onlar araçtan iner inmez müdahalede bulundu. Bir tanesi kendisini kendisi patlattı, diğeri de vuruldu. Ankaramıza geçmiş olsun diyorum. Yaralı polislerimizin tedavileri devam ediyor, hayati tehlikeleri bulunmuyor. Cumhurbaşkanımız anbean takip ediyor, bilgileri arz ettik, talimatlarını aldık.

- Göreve geldiğimizden itibaren, tüm terör örgütü, organize suç şebekeleriyle mücadelemiz devam ediyor. Son terörist etkisiz haline getirilinceye kadar durmak yok, kararlılıkla mücadele edilecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bütün dairelerimiz bu olayı baştan sonra inceleyecekler. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Sosyal medya hesaplarından acımızın olduğu noktada görüntüleri paylaşanlarla ilgili soruşturmayı başlattık. Uyarıyorum, o görüntüleri silsinler.
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