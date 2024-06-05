İstanbul böyle pahalılık görmedi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 75.45 ile beklenen zirveyi görürken, İstanbul’da yaşamanın maliyeti ise bir yılda yüzde 83.6 oranında arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) raporuna göre, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti mayıs ayında 61.523 liraya kadar çıktı. Kentte ortalama yaşam maliyeti bir önceki aya göre de 2.189 lira arttı. İPA, İstanbul’da yaşamanın maliyetini, geçen yılın aynı ayında 33.507 TL olarak açıklamıştı. Bu yılın ocak ayında İstanbul’da yaşamanın maliyeti 53.058 lira olarak açıklamıştı.



BU YIL 8.465 LİRA ARTTI



Yaşam maliyeti şubat ayında 5.321 TL, martta 57.573 TL, nisanda 59.334 TL oldu. Mayıs ayında da 61.523 TL’yi gören yaşam maliyetinde, böylece yalnızca bu yıl 8.465 lira artış yaşandı. Açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren İPA Başkanı Buğra Gökçe, enflasyonun TÜİK’e göre yüzde 75.45, ENAG’a göre yüzde 120.66, İstanbul Ticaret Odası’na göre de yüzde 82.2 olduğunu anımsattı. “Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı halkın yaşamını güçleştiriyor, yoksulluk derinleşiyor” ifadelerini kullanan Gökçe, “Bu yüzden vatandaşlarımız daha az sebze, meyve tüketiyor, ne yazık ki İstanbul’da yaşayan her 10 kişiden biri gece yatağa aç giriyor” açıklamasını yaptı. Yıllık enflasyonun yüzde 75.45 ile 1998 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Gökçe, Türkiye’nin, Arjantin ve Suriye’nin ardından dünyada enflasyon oranının en yüksek olduğu 3’üncü ülke olduğuna dikkat çekti.



Mercimek fiyat artışında zirvede



Temel tüketim maddelerinde Mayıs 2023’e göre fiyat artışları incelendiğinde en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 116.54 ile mercimek fiyatlarında yaşandığı görüldü. En dikkat çekici fiyat artışları ise hijyen ürünlerinde yaşandı. Çamaşır için temizlik ve bakım ürünlerindeki fiyat artışı yüzde 219.58 oldu. Fiyat artışları tuvalet kağıdında yüzde 134.44, çamaşır için temizlik ve bakım ürünleri yüzde 122.26 olarak hesaplandı.