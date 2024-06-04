Erdoğan'dan 'bayram tatili' ve 'bayram ikramiyesi' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.







Saray’daki toplantı saat 16.00'da başladı. 2 saat 15 dakika süren Kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan, kameraların karşısında alınan kararları açıkladı.





'BAYRAM TATİLİ' VE 'BAYRAM İKRAMİYESİ' AÇIKLAMASI

Kurban Bayramı ikramiyesinin 10-14 Haziran arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacağını söyleyen Erdoğan, kamu çalışanları için bayram tatilinin de 9 gün olacağını açıkladı.





Erdoğan “Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz” dedi.