Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan 'bayram tatili' ve 'bayram ikramiyesi' açıklaması /04 Haziran 2024 21:51

Erdoğan'dan 'bayram tatili' ve 'bayram ikramiyesi' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Saray’daki toplantı saat 16.00'da başladı. 2 saat 15 dakika süren Kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan, kameraların karşısında alınan kararları açıkladı.

'BAYRAM TATİLİ' VE 'BAYRAM İKRAMİYESİ' AÇIKLAMASI
Kurban Bayramı ikramiyesinin 10-14 Haziran arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacağını söyleyen Erdoğan, kamu çalışanları için bayram tatilinin de 9 gün olacağını açıkladı.

Erdoğan “Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz” dedi.
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