Samanyolu Haber /Gündem / Saldırı için kim, ne dedi? /01 Ekim 2023 11:54

Saldırı için kim, ne dedi?

Ankara'da sabah saatlerinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin siyasilerden peş peşe mesajlar paylaşıldı.

SHABER3.COM

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2 teröristin bombalı araçla saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubu hafif biçimde yaralandı.

Söz konusu terör saldırısına ilişkin X hesabından bir paylaşım yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu "Ankara’da meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Terör bir insanlık suçudur. Kimden ve nereden gelirse gelsin ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz, hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz! Geçmiş olsun Türkiye’m." ifadelerini kullandı. 

İYİ Parti lideri Akşener ise paylaşımında "Ankara Kızılay'da meydana gelen terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Saldırıyı etkisiz hâle getiren kahraman polislerimize yürekten teşekkür ediyor, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim milletimize tekrarını yaşatmasın..." dedi. 

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da bir açıklama geldi. Soylu "Ülkemiz, milletimiz ve devletimiz terör örgütlerine ve teröristlere hiçbir fırsat vermeyecektir. Bu hain saldırıda teröristlerle çatışmaya giren Kahraman Polislerimize minnettarız. Yaralı Kahraman Evlatlarımıza acil şifalar diliyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." paylaşımında bulundu. 





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