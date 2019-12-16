Samanyolu Haber /Gündem / Pentagon'dan Erdoğan'ın 'İncirlik' tehdidine cevap geldi /16 Aralık 2019 22:17

Pentagon'dan Erdoğan'ın 'İncirlik' tehdidine cevap geldi

ABD Kongresi'ndeki Ermeni Soykırımı kararına tepki gösteren ve İncirlik ile Kürecik üslerinin kapatılabileceği sinyalini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pentagon'dan cevap geldi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Gerekiyorsa İncirlik'i de Kürecik'i de kapatırız" sözlerine ABD'den ilk yanıt geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gerekirse İncirlik Üssü’nün kapatılabileceğini söylemesinin ardından Sputnik’e konuşan bir Pentagon kaynağı, Türkiye ile ilişkilerini korumak için çaba gösterdiklerini ifade etti. Kaynağa göre, Washington Türkiye’yi S-400 ve Suriye konusunda daha yapıcı bir politikaya teşvik ederek diyalog kurmaya çalışıyor.

Rus Sputnik International'e konuşan bir ABD Savunma Bakanlığı kaynağı bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) kaynağı, "Türkiye’deki güçlerimizi NATO müttefikimiz, stratejik partnerimiz olan bu ülkenin korunmasına yardım etmeye, çalışmaya yönelik on yıllardır var olan sorumluluğumuzun sembolü olarak görüyoruz" dedi.

Kaynak, Washington'ın Türkiye'yi S-400, Suriye ve fikir ayrılıklarının bulunduğu başka konularda daha yapıcı politikaya teşvik ederek diyalog kurmaya çalıştığını ifade etti.

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, ABD Kongresi'ndeki Ermeni Soykırımı kararına tepki göstererek, İncirlik Hava Üssü'nün ABD'nin kullanımına kapatılabileceğini söylemişti.
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