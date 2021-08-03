Samanyolu Haber /Gündem / Pentagon'dan silah sesleri yükseldi /03 Ağustos 2021 19:47

Pentagon'dan silah sesleri yükseldi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Arlington Virginia'da bulunan yerleşkesinin yakınındaki metro istasyonunda ateş açılması sebebiyle kapatıldı. ABD Savunma Bakanlığı'nın kendi koruma gücünden yapılan ilk açıklamada "Pentagon şu anda transit merkezindeki bir olay nedeniyle kapatıldı. Halkımızın bölgeden uzak durmasını rica ediyoruz. Daha fazla bilgi yakında verilecek" denildi.

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Pentagon binası yakınındaki metro istasyonunda birden fazla silah sesi duyulması üzerine polisin olay yerine gelmesinin ardından, Pentagon bir süreliğine dışarıya kapatıldı.

 Ateş açılması olayıyla bağlantılı en az bir kişinin vurulduğu veya biri polis memuru birden fazla kişinin vurulduğu ya da acil sağlık ekiplerinin en az 2 kişiye müdahale ettiğine dair görgü tanıklıkları var.Kapatmayla ilgili resmi açıklamada olayın Pentagon Transit Merkezi'nde gerçekleştiği, halkın olay yerinen uzak durması gerektiği belirtildi.

Pentagon Transit Merkezi, Pentagon binasının dışında, ancak Pentagon yerleşkesinin sınırları içinde. Pentagon binasından birkaç metre ötedeki durağa çok sayıda polis aracı ve ambulans geldi. Buradan geçen düzenli otobüs ve metro seferleri, polis operasyonu nedeniyle askıya alındı.
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