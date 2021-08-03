Samanyolu Haber /Gündem / EMO'dan elektrik kesintisi açıklaması /03 Ağustos 2021 19:40

EMO'dan elektrik kesintisi açıklaması

Elektrik Mühendisleri Odası, ülke genelinde yaşanılan elektrik kesintilerinin yönetim hatalarından kaynaklandığını belirtti ve TEİAŞ'ın özelleştirilmesi kararından vazgeçilmesini istedi.

SHABER3.COM

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi, ülke genelinde yaşanılan elektrik kesintilerine ilişkin bir açıklama yaptı. EMO Ankara Şubesi'nden yapılan açıklamada, "Özelleştirme kapsamına alınan Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) kaynaklı olduğu öğrenilen elektrik kesintilerinin üretim-tüketim dengesinden kaynaklandığı ve yaklaşık 5.000 MW`lık bir üretim açığından bahisle kesintilerin gezdirildiği bilgisi edinilmiştir" denildi.

“TEİAŞ verilerine göre 30 Temmuz 2021 gününe kadar maksimum anlık talebe göre arz fazlasının olduğu bir sistemde arz açığından bahsetmek yönetim beceriksizliği değildir de nedir?” sorusu yöneltilen açıklamada “Doğalgaz kaynaklı kurulu güçten bile yönetim hataları nedeniyle yeteri kadar faydalanılamamış ve arz açığı bahanesi ile kesintilere başvurulmuştur” ifadeleri yer aldı.

'TOPLUMSAL FAYDAYI GÖZETEN KAMUSALLIK GÜNDEME GETİRİLMELİ'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dünya genelinde hızlı bir dönüşüm ile yenilenebilir enerji kaynaklarına geçildiği göz önüne alındığında; bugünler de güneş ışınımının da etkisiyle yaygınlaşan orman yangınları ile mücadele eden ülkemiz, elektrik enerjisi üretiminde ne yazık ki mevcut güneş potansiyelimizin kullanımında yetersiz kalmıştır. Hidroelektrik üretimin düştüğü kurak yaz günlerinde oluşan talep artışlarının, güneş enerjisi kaynaklı üretim ile kapatılması mümkün iken kurulu güç kapasitesinin yetersizliği nedeniyle bu olanaktan yararlanamamaktadır.”

Açıklamada, “TEİAŞ'ın özelleştirilmesi kararı iptal edilmeli, bütünlüklü yapısı bozulmamalıdır. Artık özelleştirmelerin değil, toplumsal faydayı gözeten kamusallığın yeniden ve ivedilikle gündeme getirilmesi gerekmektedir” denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber EMO'dan elektrik kesintisi açıklaması Sonraki Haber >>

Çılgın helikopter pilotu, yüzme havuzundan su alıyor

Çılgın helikopter pilotu, yüzme havuzundan su alıyor

AKP’li başkandan skandal sözler: ‘Keşke bizim de evimiz yansaydı’ diyecekler

AKP’li başkandan skandal sözler: ‘Keşke bizim de evimiz yansaydı’ diyecekler

Marmaris Hisarönü'nde vatandaşlarda TRT ekibine tepki

Marmaris Hisarönü'nde vatandaşlarda TRT ekibine tepki

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası

Van'da yine sel

Van'da yine sel

Yangınzedeye de çay fırlattı

Yangınzedeye de çay fırlattı

Eski askeri öğrenciler AİHM kapısında eylem yaptı

Eski askeri öğrenciler AİHM kapısında eylem yaptı

İzmirlileri heyecanlandıran meteor görüntüsü

İzmirlileri heyecanlandıran meteor görüntüsü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:17:15