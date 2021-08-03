EMO'dan elektrik kesintisi açıklaması

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi, ülke genelinde yaşanılan elektrik kesintilerine ilişkin bir açıklama yaptı. EMO Ankara Şubesi'nden yapılan açıklamada, "Özelleştirme kapsamına alınan Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) kaynaklı olduğu öğrenilen elektrik kesintilerinin üretim-tüketim dengesinden kaynaklandığı ve yaklaşık 5.000 MW`lık bir üretim açığından bahisle kesintilerin gezdirildiği bilgisi edinilmiştir" denildi.





“TEİAŞ verilerine göre 30 Temmuz 2021 gününe kadar maksimum anlık talebe göre arz fazlasının olduğu bir sistemde arz açığından bahsetmek yönetim beceriksizliği değildir de nedir?” sorusu yöneltilen açıklamada “Doğalgaz kaynaklı kurulu güçten bile yönetim hataları nedeniyle yeteri kadar faydalanılamamış ve arz açığı bahanesi ile kesintilere başvurulmuştur” ifadeleri yer aldı.





'TOPLUMSAL FAYDAYI GÖZETEN KAMUSALLIK GÜNDEME GETİRİLMELİ'





Açıklamada şu ifadelere yer verildi:





“Dünya genelinde hızlı bir dönüşüm ile yenilenebilir enerji kaynaklarına geçildiği göz önüne alındığında; bugünler de güneş ışınımının da etkisiyle yaygınlaşan orman yangınları ile mücadele eden ülkemiz, elektrik enerjisi üretiminde ne yazık ki mevcut güneş potansiyelimizin kullanımında yetersiz kalmıştır. Hidroelektrik üretimin düştüğü kurak yaz günlerinde oluşan talep artışlarının, güneş enerjisi kaynaklı üretim ile kapatılması mümkün iken kurulu güç kapasitesinin yetersizliği nedeniyle bu olanaktan yararlanamamaktadır.”





Açıklamada, “TEİAŞ'ın özelleştirilmesi kararı iptal edilmeli, bütünlüklü yapısı bozulmamalıdır. Artık özelleştirmelerin değil, toplumsal faydayı gözeten kamusallığın yeniden ve ivedilikle gündeme getirilmesi gerekmektedir” denildi.