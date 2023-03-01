Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek, Erdoğan ile ortaklığı resmileştirmek istiyor /01 Mart 2023 19:23

Perinçek, Erdoğan ile ortaklığı resmileştirmek istiyor

AKP_ MHP iktidarının gizli ortağı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yeni dönemde Erdoğan'a yeni bir işbirliği teklif etti . Perinçek, seçimlereden sonra ülkeyi Erdoğan ve Bahçeli ile birlikte yöneteceklerini söyledi

Perinçek, Erdoğan ile ortaklığı resmileştirmek istiyor

Erdoğan rejiminin en büyük destekçisi Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bugün partisinin genel merkezinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kameraların karşısına geçen Doğu Perinçek, 2014'ten beri Erdoğan'a yeni bir ortaklık teklif etti 

Doğu Perinçek konuşmasında, “Büyük zorluklarla karşı karşıyayız. Bu durumda Büyük Zorlukların üstesinden gelecek gücü biraraya getirecek bir Millî Hükümet dışında çözüm bulunmuyor.” dedi.

AK PARTİ MHP VATAN PARTİSİ ORTAKLIĞINDA HÜKÜMET KURULABİLİR

‘Erdoğan’ın önderliği vurgusu yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Büyük zorlukların üstesinden gelecek hükümet günümüz koşullarında, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde AK Parti + MHP + Vatan Partisi ortaklığında kurulabilir. Bu hükümet, AK Parti ile onu destekleyenlerin kuracağı bir hükümet değildir; Türkiye’yi birlikte yönetme hükümetidir. Bu seçenek, milli siyaset izleyen güçlerin ötesinde CHP ve İYİ Parti’nin vatansever kitlelerini de seferber edecektir.  Milletin büyük kesimi ancak bu anlayışla birleştirilebilir ve Atlantik’ten gelen güncel tehdit ancak bu formülle caydırılabilir. Türkiye’nin uluslararası ittifak birikimi de ancak bu çözümle etkin kılınabilir.” diye konuştu.

Perinçek 2019 yılında yaptığı bir açıklamada ' Biz iktidara destek vermiyoruz. İktidar bize destek veriyor' demilşti 
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