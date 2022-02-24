Perinçek'ten Rusya'ya destek: Putin, barış ve huzur getiren modeli uyguluyor

Rusya’dan yayın yapan TASS ve RIA Novosti Haber Ajanslarının sorusunu yanıtlayan Perinçek şunları söyledi: “Rusya’nın askerî operasyonu, evet silahlıdır ama Rusya’nın kullandığı silah, şu anda barış ve huzur getiren silahtır. Tıpkı Azerbaycan’ın Karabağ’ı kurtarmasında kullandığı silah gibi. Rusya’nın kararlılığı, Karadeniz’e barış getirmenin ötesinde Doğu Akdeniz’de de ABD tehdidine darbe indirmekte ve Türkiye’yi ferahlatmaktadır.”







NATO’NUN DOĞUYA GENİŞLEMESİ TÜRKİYE İÇİN DE TEHDİTTİR





“Biz Vatan Partisi olarak gelişmelere Türkiye’den bakıyoruz. Türkiye’den bakış, aynı zamanda Yükselen Asya Uygarlığı açısından bakıştır. İnsanlığın geleceği buradadır. NATO’nun doğuya doğru genişlemesi, Türkiye için de tehdittir. NATO’nun doğuya doğru genişlemesi, İran, Suriye, Irak, Azerbaycan, Orta Asya ülkeleri, bütün Asya ve Çin için de tehdittir.





NATO’nun doğuya doğru genişlemesi, Afrika ve Latin Amerika için de tehdittir. Doğuya ilerleme gayretindeki NATO, mezarına giden NATO’dur. Vatan Partisi, 18 Şubat 2022 günü NATO’dan çıkma talebini Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin değerlendirmesine sunmuş ve dünya kamuoyuna ilan etmiştir.





RUSYA’NIN KARARLILIĞI KARADENİZ’E HUZUR GETİRİYOR





Sayın Putin, ABD’nin NATO’yu doğuya doğru genişletme sevdasından vazgeçmediğini gerçekçi olarak saptıyor. Daha önemlisi Sayın Putin, ABD’nin tehdidinin beyanatlarla durdurulamayacağını bilmektedir. Rusya’nın askerî operasyonu, evet silahlıdır ama Rusya’nın kullandığı silah, şu anda barış ve huzur getiren silahtır. Tıpkı Azerbaycan’ın Karabağ’ı kurtarmasında kullandığı silah gibi.





PUTİN, BARIŞ VE HUZUR GETİREN MODELİ UYGULUYOR





ABD’ye karşı Karabağ’ın kurtarılmasında, Kazakistan darbesinin bastırılmasında, Afganistan’ın kurtarılmasında, “Kürdistan” adı altında İkinci İsrail Devletini kurma girişiminin bozguna uğratılmasında ve Libya’da kullanılan silah, bir model oluşturmuştur. Bütün bu askerî kararlılıklarda Rusya, Türkiye, İran, Suriye, Irak, Kazakistan, Azerbaycan ve uzaktan Çin’in birlikteliği var. Putin, barış ve huzur getiren modeli uygulamaya devam ediyor ve ABD’nin NATO’yu Doğu devletlerinin ve milletlerinin üzerine sürme girişimini bozguna uğratıyor.





YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR





Yeni Dünya, insanlığın silahlı, siyasal ve ekonomik girişimleriyle kuruluyor. Ukrayna da bugün kendisini ateşlere süren ABD güdümlü hükümetten kurtulacak ve Karadeniz barışı içindeki yerini alacaktır. Yaşanan gelişme, Karadeniz’e barış getirmenin ötesindedir. Yeni bir Dünya kuruluyor. ABD’nin dünya efendiliği iddiası çökmektedir. Dolar saltanatının sonuna gelinmiştir.





Millî devletlerin bağımsızlığını güvence altına alan, insancıl, kamucu, paylaşmacı, barışçı Asya Uygarlığının yükselişini Türkiye’den selamlıyoruz. Biz Türkiye olarak, yeni uygarlığın kurucuları arasındaki yerimizi alacağız. Buna kimsenin şüphesi olmasın.”