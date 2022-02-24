AKP'den Montrö açıklaması: Boğazlar kapatılacak mı?

Dünya'nın gözü doğu Avrupa'daki savaşa çevrilmişken Ukrayna Türkiye'den boğazları kapatmasını istemişti. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası toplanan AKP MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, "Montrö sözleşmesinin Türkiye açısından ne duruma geldiği hakkında devlet kurumları bütün senaryolar üzerinde çalışmalar yapmıştır. Hem hukuki hem diplomatik açıdan gerekli hazırlıklar yerine getirilmiştir. Süreci takip etmeye devam edeceğiz" dedi.





Cumhuriyet'in haberine göre AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz" diye konuştu.







Ukrayna'daki Türk vatandaşlarıyla sürekli temas halinde olduklarını belirten Çelik, Avrupa Birliği'nin tutumunu eleştirerek, "Avrupa Birliği kınama misyonuna dönüştü. Devletimiz tüm senaryolara hazır bir şekilde çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.







"Bugün itibariyle uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal eden çok vahim sonuçları olabilecek bir tablo ortaya çıktı. Bu işgali tümüyle reddediyoruz. Haksız ve hukuksuz bir eylemle bu sonuç ortaya çıkmıştır. İlk andan itibaren Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu, ilkelerimiz gereği güçlü bir şekilde savunacağımızı ifade ettik" diyen Sözcü Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:





'MONTRÖ SÖZLEŞMESİ'YLE İLGİLİ HAZIRLIKLAR YERİNE GETİRİLDİ'

Bir yandan NATO, Rusya, Ukrayna ile ilişkilerimiz var. Türkiye bir NATO müttefiki olarak bu güne kadar yapıcı bir tutum sergiledi ve bu böyle devam edecektir. Rusya'nın bu saldırgan tutumundan vazgeçmesi için diplomatik ilişkileri devam ettirmeyi sürdüreceğiz.





Karadeniz'in güvenliği konusu kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor. Bu çerçecevede Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam edecek. Montrö Sözleşmesi'nin bu tip bir durumda Türkiye'nin kararları açısından ne anlama geldiği ile ilgili devlet kurumları tüm senaryoları çalıştı.





Önümüze gelebilecek çeşitli durumlarla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Hukuki ve diplomatik hazırlıklar tam olarak yerine getirildi. Türkiye Montrö'nün objektif hükümlerini uygulayacaktır.





Şu anda bütün yoğunluştuğumuz aşamalardan ilki, bu çatışma nasıl durdurulabilir, ikincisi de Türkiye'ye olası etkilerinin ele alındığı bir çerçevedir.



