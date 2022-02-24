Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'da ilk resmi toprak kaybı /24 Şubat 2022 19:14

Ukrayna'da ilk resmi toprak kaybı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sabah saatlerinde verdiği emirle Rus birlikler Ukrayna'ya işgal başlatırken, Ukrayna'nın doğusundan ilk toprak kaybı haberi geldi. Herson bölgesinin, bundan böyle Ukrayna'nın kontrolü altında olmadığı açıklandı.

SHABER3.COM

Rusya ile Ukrayna arasında sabah saatlerinde Rus birliklerinin Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan çatışmalar şiddetlendi.

Zelenskiy'nin danışmanı, Ukrayna'nın neredeyse tüm sınırı boyunca Rus güçleriyle çarpıştığını ve Sumy, Karkiv, Herson, Odessa bölgelerinde ve Kiev yakınlarındaki bir askeri havaalanında şiddetli çatışmalar yaşandığını açıkladı.

RESMİ İDAREDEN AÇIKLAMA
Ukrayna'nın güneyindeki Herson kenti resmi idaresinden yapılan açıklamada, bölgenin güneyindeki bir kısmın artık Ukrayna'nın kontrolü altında olmadığı belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna'da ilk resmi toprak kaybı Sonraki Haber >>

Rus ordusu helikopterlerle Kiev'e girdi

Rus ordusu helikopterlerle Kiev'e girdi

Bekmezci'nin vefat etmesini TBMM kürsüsüne taşıdı

Bekmezci'nin vefat etmesini TBMM kürsüsüne taşıdı

Rus tankları Luhansk bölgesinde sınırı geçti

Rus tankları Luhansk bölgesinde sınırı geçti

Kiev'de CNN canlı yayını sırasında patlama sesleri duyuldu

Kiev'de CNN canlı yayını sırasında patlama sesleri duyuldu

Putin işgali böyle duyurdu, ardından saldırı sirenleri duyuldu

Putin işgali böyle duyurdu, ardından saldırı sirenleri duyuldu

Rusya Ukrayna'ya işgal harekatını resmen başlattı

Rusya Ukrayna'ya işgal harekatını resmen başlattı

Ünlü tenisçi turnuvadan ihraç edildi!

Ünlü tenisçi turnuvadan ihraç edildi!

'Zafer Havalimanı' talimatı

'Zafer Havalimanı' talimatı

Akşener'den Tarkanlı gönderme

Akşener'den Tarkanlı gönderme

6 farklı dilde 6 ülkeye Ukrayna'dan canlı yayın yapıyor

6 farklı dilde 6 ülkeye Ukrayna'dan canlı yayın yapıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:18:34