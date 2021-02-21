Samanyolu Haber /Gündem / Pervin Buldan’dan Soylu’ya yanıt /21 Şubat 2021 16:26

Pervin Buldan’dan Soylu’ya yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir'in Gare'ye gittiğini iddia etmesinin ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’dan açıklama geldi.

SHABER3.COM

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Soylu’nun gösterdiği fotoğrafların tamamının çözüm sürecine ait olduğunu söyledi. Buldan "Resimlerin tamamı çözüm sürecinde Erdoğan'ın bilgisi ve onayı ile gittiğimiz Kandil fotoğraflarıdır” dedi.

Buldan, Twitter hesabından şunları yazdı:

"İçişleri Bakanı'nın dün akşam katıldığı programda gösterdiği resimlerin tamamı çözüm sürecinde Erdoğan'ın bilgisi ve onayı ile gittiğimiz Kandil fotoğraflarıdır. Ben Salı günü grup toplantımızda daha fazlasını açıklayacağım.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pervin Buldan’dan Soylu’ya yanıt Sonraki Haber >>

Özlem Zengin: Talimatla hamile kalıyorlar

Özlem Zengin: Talimatla hamile kalıyorlar

Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir

Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir

Cem Uzan'dan AKP'yi karıştıracak iddia

Cem Uzan'dan AKP'yi karıştıracak iddia

Homeoffice Mars heyecanı

Homeoffice Mars heyecanı

CHP’den “damat firarda” videosu

CHP’den “damat firarda” videosu

Batan tekneden nesef kesen kurtarma operasyonu

Batan tekneden nesef kesen kurtarma operasyonu

Boeing 737 Max ilk kez havalandı

Boeing 737 Max ilk kez havalandı

Teksas felaketi yaşıyor: Yollar buz pisti

Teksas felaketi yaşıyor: Yollar buz pisti

Kutup ayıları şantiyeye gitti

Kutup ayıları şantiyeye gitti

İ.Hakkı Pekin'den Paris'te öldürülen üç kadın itirafı

İ.Hakkı Pekin'den Paris'te öldürülen üç kadın itirafı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:14:17