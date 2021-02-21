Pervin Buldan’dan Soylu’ya yanıt

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Soylu’nun gösterdiği fotoğrafların tamamının çözüm sürecine ait olduğunu söyledi. Buldan "Resimlerin tamamı çözüm sürecinde Erdoğan'ın bilgisi ve onayı ile gittiğimiz Kandil fotoğraflarıdır” dedi.







Buldan, Twitter hesabından şunları yazdı:





"İçişleri Bakanı'nın dün akşam katıldığı programda gösterdiği resimlerin tamamı çözüm sürecinde Erdoğan'ın bilgisi ve onayı ile gittiğimiz Kandil fotoğraflarıdır. Ben Salı günü grup toplantımızda daha fazlasını açıklayacağım.”