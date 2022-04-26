Peskov'dan Putin güvenliğiyle ilgili yeni açıklama

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güvenliğinin her zaman gereken düzeyde sağlandığını söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güvenliğinin her zaman gereken düzeyde sağlandığını söyledi.





Putin, dün FSB'nin ünlü Rus gazeteci Vladimir Solovyov'a yönelik suikastı önlediğini duyurmuştu.





Rus gazeteci Solovyov’a suikast girişimi hazırlığındayken yakalanan neo-Nazi şüphelilerin, Rossiya Segodnya haber ajansı Genel Müdürü Kiselev ve Sputnik ile RT’nin Genel Yayın Yönetmeni Simonyan’a da suikast düzenlemeyi de değerlendirdikleri belirtilmişti.







Sputnik'e demeç veren Peskov'a Ukrayna'daki özel askeri harekat ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) gazetecilere yönelik suikast girişimlerini önlemesi ışığında Putin'in güvenliğinin artırılıp artırılmadığı ve bunun Rus liderin programını etkileyip etkilemediği soruldu.Peskov, "Devlet Başkanı'nın güvenliği her zaman gereken düzeyde sağlanıyor. Gördüğünüz gibi programı da son derece yoğun" yanıtını verdi.