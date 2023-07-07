Pet şişe sulara da büyük zam

Döviz kurunda yaşanan dalgalanma, lojistik gider ve artan maliyetler pet şişe sularına zam olarak yansıdı. TBYD Başkanı Erol Dündar, pet şişe sularda yüzde 20 ila 30 artış olduğunu duyurdu.



Özellikle seçim sonrası tarihi zirveleri gören döviz kurundaki hareketlilik, ambalaj, nakliye ve depolama gibi maliyet kalemlerindeki artış, içecek firması Coca Cola'dan sonra suya da zam olarak yansıdı.



Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pet sularda yüzde 25 ile 30 artış olduğunu duyurdu.