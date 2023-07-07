Sezen Aksu'nun evine girdi, ölümle tehdit etti

Sezen Aksu'nun yalısında ölümle tehdit edildiği ortaya çıktı. Gazeteci Özkan Tamirak'ın tv100.com'daki köşesinde anlattığı olay şöyle:



Ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun Beykoz’daki yalısında neler yaşandı? Kapısına dayanan kadın, “Sezen Hanım’ı öldürmek mi istiyorsunuz siz? Burada onu hapis tutuyorsunuz” diyerek güvenlikçiye saldırdı. Sonrasında konu yargıya taşındı.



Türk müziğinin “Minik Serçe”si, gerçek adı Fatma Sezen Yıldırım olan Sezen Aksu’nun Beykoz’daki denize sıfır yalısında korku dolu anlar yaşandı. Yargıya taşınan olay şöyle gelişti:



“SİZİ ÖLDÜRÜRÜM”



Gece 02.00 sıralarında Aksu’nun evinin zili çaldı. Kapıyı güvenlik görevlisi A.K. açtı. 47 yaşındaki Azeri uyruklu L.M. isimli kadın, “Sezen Hanım’la görüşmek istiyorum” dedi. A.K. saatin geç olduğunu belirterek buna karşı çıktı. Kadın güvenlik görevlisini itekleyerek bahçeden içeri girdi.



Bir anda ortalık karışmıştı. L.M. bağırarak, “Sizi öldürürüm. Defol git. Sezen Hanım’ı öldürmek mi istiyorsunuz siz? Burada onu hapis tutuyorsunuz. Onu hiç kimseyle görüştürmüyorsunuz” diyerek iddialara göre hakaretler savurdu. Olay anının tanığı güvenlik görevlisi A.K. şikâyetçi oldu.



A.K. güç bela Azeri kadını dışarı çıkardı. Konu hemen Beykoz Emniyeti’ne yansıdı. Eve gelen polisler kadını yakalayarak gözaltına aldı. Bu L.M.’nin ilk ziyareti değildi. Daha önce de dört kez evin kapısına dayanmıştı. Ama bu defa olay çok farklıydı. Savcılık konuya el attı.



“TEKNEYLE GİRMEYE ÇALIŞARAK İSKELEMİ YIKTI”



Sezen Aksu, L.M.’den şikâyetçi olarak ifadesinde şunları anlattı: “Bu şahıs mart, mayıs, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere dört kere evime gelmek suretiyle, kapıyı zorlayarak ve güvenliğime tehdit, hakarette bulunarak rahatsızlık vermiştir.



2022 yılının ekim ayında yapmış olduğu eylemde somut olarak içeriye girme iradesini belli etmiştir. Bir keresinde de evimin iskelesine yanaşmak suretiyle iskelede zarar olacak şekilde yıkıma sebep vermiştir. Ancak o zaman hayranım olarak kabul ettiğimden şikâyetçi olmamıştım. Şu aşamada rahatsızlık boyutunun fazlalaşması sebebiyle şikâyetçiyim.”



“TATLI GETİRDİM”



L.M. ise yaşananları emniyette şöyle anlatıyordu: “2022 yılının mart ayında Sezen Hanım’a Nevruz bayramı dolayısıyla tatlı getirmiştim. Güvenlik görevlisi A.K. hoş olmayan bir surat ifadesiyle beni kabul etmedi. Ben güzel bir dille konuşarak bu şahsı ikna ettim. Tatlıyı ona teslim ettim.



Ben sonrasında yine Sezen Aksu’nun evine gittim. Kendisiyle vedalaşacaktım. Aynı güvenlik görevlisi beni tersledi. Kimsenin kapısını zorlamadım. Polislere benim kapıyı zorladığımı, şahısların huzurunu bozduğumu iddia etti. Bana iftiralarda bulunan A.K. isimli güvenlik görevlisinden şikâyetçiyim.”



Sezen Aksu’nun ifadeleri gösteriyor ki saplantılı bir hayranla karşı karşıya. Öylesine gözü dönmüş ki gecenin ikisinde evini basacak, tekneyle evine girmeye çalışacak kadar tehlikeli bir hayran. L.M.’nin hareketleri bir hayranın ötesine geçmiş. Sezen Aksu’ya zarar da verebilirdi.



Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturmasını tamamladı. L.M. hakkında tehdit ve ısrarlı takipten 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Son kararı mahkeme verecek.