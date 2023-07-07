Samanyolu Haber /Gündem / Uzmanı uyardı ve tarih verdi: Hava sıcaklığı 50 dereceyi görecek! /07 Temmuz 2023 09:58

Uzmanı uyardı ve tarih verdi: Hava sıcaklığı 50 dereceyi görecek!

Prof. Dr. Kurnaz, hava sıcaklıklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ağustos ayının ortasına kadar her gün neredeyse yeni bir rekor kırıyor olabiliriz." dedi.

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Türkiye, küresel ısınmanın etkisiyle sıcak havaların etkisi altına girdi. 4 Temmuz Salı günü küresel ortalama sıcaklık 17.18 derece olarak ölçüldü.

Dünyanın yavaş yavaş ısınmasının temel sebebinin kömür, petrol ve doğalgaz olduğunu belirten Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, bu yıl için sıcaklık uyarısında bulundu.

Geçen 3 sene içerisinde La Nina denen, Pasifik Okyanusu'nun yüzey sularının biraz daha serin olmasına neden olan bir olgunun olduğunu, bundan dolayı da dünyanın ne kadar ısındığının fark edilmediğini söyleyen Prof. Dr. Kurnaz, önemli açıklamalar yaptı:

"La Nina geçtiğimiz nisan ayında bitmeye başladı. Şu anda nötrden onun tam tersi olan El Nino'ya doğru geçiyoruz. La Nina'nın perdeleyici etkisi kalktığında sıcaklıklar birden, hızla yukarı doğru gitmeye başladı. 4 Temmuz'da yaşadığımız olayda 17.18 dereceyle dünya insanın gördüğü, en sıcak günü yaşadı."

Prof. Dr. Kurnaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimiz biliyoruz ki temmuz ayının başı en sıcak günler değildir. Daha temmuzun ortası, ağustosun başı var sıcak günlerde... Dolayısıyla sıcaklık bundan sonra artmaya devam edecek."

"Bir de bunun üstüne gittikçe artan El Nino etkisi binecek. Onun için yaklaşık olarak ağustos ayının ortasına kadar her gün neredeyse yeni bir rekor kırıyor olabiliriz. Bir gün sıcaktır, bir gün biraz daha az sıcaktır. Bu sene içerisinde yaklaşık 10-12 tane daha rekorlu gün yaşayacağımızı bekliyorum. Bu durumda 2023 dünyanın, insanların yaşadığı en sıcak sene olacak."

"17.5-18 dereceye doğru bir şeyler görüyor olmamız çok sürpriz olmaz" diyen Prof. Dr. Kurnaz sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun normali 16.6 gibi bir şeydi. Şu anda normalin epey üstündeyiz. Meteorolojik olarak baktığımızda ortalamanın bu kadar üstünde olmak bayağı büyük bir şeydir. Türkiye'de bu sene çok büyük ihtimalle en yüksek sıcaklık rekorunu kıracağız. Şimdiye kadar 49.1 derece görmüştük, 50 derecenin üstünü çok rahat göreceğimizi düşünüyorum."
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