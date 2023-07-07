İşte seçimden sonra yapılan ilk anket ve ilginç sonuçları

Mayıs 2023'te düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini kaybeden muhalefette iç hesaplaşmalar sürerken, MetroPOLL Araştırma Şirketi sandık gününden sonra yaptıkları ilk anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.



Muhalefet kanadında en büyük tartışma konusu halen seçime CHP çatısı altında giren partilerin oy katkıları. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti; ana muhalefet listelerinden Meclis'e toplam 38 milletvekili sokmuştu. Ancak kazandığı 169 sandalyeyi ittifak ortaklarıyla paylaşan partinin oy oranındaki artış, yalnızca yüzde 3'le sınırlı kalmıştı.



Çoğu siyaset bilimci, yüzde 25.41'lik oy oranının çok büyük bir kısmının zaten CHP'nin olduğu görüşünde birleşti. MetroPOLL Araştırma Şirketi tarafından yapılan anketin sonuçları da bu savı destekler nitelikte.



Bahse konu araştırmada seçimde yüzde 9.90 oranında destek bulan İYİ Parti ve yüzde 10.04'le sürpriz yapan MHP'de düşüş söz konusu. AKP ve HDP ise yükselmiş durumda. MetroPOLL anketinin kararsızlar dağıtıldıktan sonra şekillenen sonuçları şöyle:



AKP

14 Mayıs: Yüzde 35.22

MetroPOLL Anketi:Yüzde 38.8



CHP

14 Mayıs: Yüzde 25.41

MetroPOLL Anketi: Yüzde 25.5



HDP / YEŞİL SOL

14 Mayıs: Yüzde 8.79

MetroPOLL Anketi: Yüzde 9.5



MHP

14 Mayıs: Yüzde 10.04

MetroPOLL Anketi: Yüzde 8.3



ZAFER PARTİSİ

14 Mayıs: Yüzde 2.28

MetroPOLL Anketi: Yüzde 3.0



YENİDEN REFAH

14 Mayıs: Yüzde 2.86

MetroPOLL Anketi: Yüzde 2.9



TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

14 Mayıs: Yüzde 1.72

MetroPOLL Anketi: Yüzde 2.6



Ankette diğer partilere oy vereceğini söyleyen seçmenlerin dağılımına ayrıca yer verildi. Toplamı yüzde 1.9 olarak belirtilen grubun oranları şöyle:



HÜDA PAR: Yüzde 0.2

DEVA (15 milletvekiline sahip): Yüzde 0.6

SAADET (10 milletvekiline sahip): Yüzde 0.3

GELECEK (10 milletvekiline sahip): Yüzde 0.1

Memleket Partisi: Yüzde 0.5



Kaynak: METROPOLL