Samanyolu Haber /Ekonomi / Özgür Demirtaş'ın yine bildi: Dün yazdı bugün oldu /07 Temmuz 2023 10:09

Özgür Demirtaş'ın yine bildi: Dün yazdı bugün oldu

Haziran ayı enflasyonunun açıklandığı 5 Temmuz Çarşamba günü MTV ve ÖTV'ye gelen zamların ardından açıklama yapan Ekonomist Özgür Demirtaş, "vergilerin devamı gelecek" açıklamasını yapmıştı. Türkiye bu sabah yeni vergilerle uyandı.

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5 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. 6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla da memurlara yapılacak maaş zamları netleşti. Ayrıca en düşük memur maaşıyla ilgili düzenleme de TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

"VERGİLERİN DEVAMI GELECEK"

Aynı gün bazı vergilerdeki artış haberleri de peş peşe geldi. 2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeneceği duyuruldu. Bazı ürünlere ÖTV zammı geldi. Ekonomist Özgür Demirtaş, öğleden sonra Twitter'dan "Vergilerin devamı gelecek. Daha fazla…" şeklinde mesaj paylaştı.

YENİ DÜZENLEMELERİN ARDINDAN YENİ PAYLAŞIM YAPTI

Dün gece Resmi Gazete'de yayınlanan kararın ardından da Demirtaş, eski tweetini de alıntılayarak yeni düzenlemeleri paylaştı:

"Harçlar %50 artırılmış

KDV oranları yükseltilmiş: %18 olan oran %20’ye, %8 olan oran %10’a çıkartılmış

Tüketici kredilerinde %10 olan BSM Vergisi %15’e çıkarılmış

Yurt dışından getirilen cep telefonlarından alınan harç 6 bin TL'den 20 bin TL’ye çıkarılmış…"

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan 'Sürücü belgesi harçları' yapılan artıştan hariç tutulurken, 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi.

Karara göre; mal ve hizmetlerde uygulanan yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 20'ye çıkarıldı. Bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10'a yükseltildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.
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