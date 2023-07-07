Şengül Hablemitoğlu’ndan ‘Nuri Bozkır’ paylaşımı: Allah’ın cezaları! Bu ülkeye adalet gelmez

İlk paylaşımında, “Allah topunuzun belasını vermiyor ki… Yani söyleyecek çok şeyim var da, ülke ülke değil. Devlet de zaten bu. Kendimi tutuyorum gerçekten çok zor bi şey bu…” ifadelerini kullanan Hablemitoğlu, ardından şunları yazdı: “Allah’ın cezaları kırmızı bültenle arayıp istediniz, operasyon da yaptınız. Artık ne yaptınızsa? Bize duruşmalar boyu ne izlettiniz siz, biz anlamadık. Edebimizle katıldık, size bizim gücümüz yetmez. Bizim kaybımız geri gelmez. Ancak bu ülkeye de adalet gelmez. İnanan varsa buyursun inansın, benim ne güvenim ne de inancım var…”NE OLMUŞTU?Necip Hablemitoğlu suikastı davası kapsamında MİT operasyonuyla Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır’ın firar ettiği ortaya çıkmıştı. 19 Mayıs’ta Hablemitoğlu davasından tahliye edilen Bozkır’a 27 Mayıs’taki Soğan TIR’ları davasından tutuklama kararı verilmişti.