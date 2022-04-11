Petrol fiyatlarında Çin etkisi

Petrol fiyatları, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin stratejik rezervlerinden rekor miktarda ham petrol ve petrol ürünü piyasaya sürmeyi planladığını açıklamasının ve Çin’deki karantinaların etkisiyle haftanın ilk işlem gününde düştü.





ÇİN’DE SERT KISITLAMALAR

Geçtiğimiz hafta Çin'in en önemli finans merkezi Şanghay'da corona virüsü vaka sayılarının artmasıyla yasaklar genişledi. Şehrin batı bölgelerindeki kısıtlamaların ikinci bir emre kadar uzatılmasıyla 25 milyondan fazla kişi sokağa çıkma yasağı ile karşı karşıya kaldı.





Bunun yanında ülkenin en büyük kentlerinden, 18 milyon nüfuslu Guangcou’da da cumartesi vakaların tespit edilmesinin ardından tüm vatandaşlara toplu test uygulanacağı bildirildi.





IEA’DAN REZERV HAMLESİ

Öte yandan geçtiğimiz haftanın son gününde Uluslararası Enerji Ajansı mensubu ülkeler, mayıs başından yıl sonuna kadar günde yaklaşık 1 milyon varil petrolü rezervlerinden piyasaya süreceğini açıkladı.





UEA Başkanı Fatih Birol, piyasaya sürülecek 60 milyon varilinin ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden karşılanacağını kaydetti. Birol, diğer üye ülkelerin ne kadar katkıda bulunacağına ilişkin ayrıntıların en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti. Piyasaya toplamda 240 milyon varil petrol sürülmesi bekleniyor.





PETROL PİYASASINDA SON DURUM

Çin dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olduğu için kısıtlamalar talep yönlü endişeleri artırarak fiyatı aşağı çekerken IEA’nin hamlesi ise arz yönlü endişeleri soğuttu.





Brent ham petrolü, son kapanıştan yüzde 2 civarında gerileyerek 100 dolara düşerken ABD Batı Teksas ham petrolü 96 dolara geriledi.





REZERV SATIŞI FİYATI BASKILADI





Geçen hafta Brent petrol yüzde 1,5 düşmüş, ABD petrolü yüzde 1 civarında gerilemişti. Ancak Ukrayna savaşı ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle petroldeki yüksek oynaklık sürüyor.





Finans şirketi CMC Markets analisti Tina Teng, konu ile ilgili değerlendirme notunda “Petrol, ABD ve IEA ülkelerinin petrol rezervini serbest bırakma hamlesi ve Çin’in iki üretim merkezinde üretimi durdurarak karantinaları uzatması nedeniyle güç kaybediyor” dedi.





AKARYAKIT FİYATLARINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Petrol piyasası bu gelişmeleri izlerken fiyatlardaki hareketler akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde petrol fiyatlarında başlayan sert dalgalanma, Rus petrolüne dönük yaptırımlarla birlikte artmış, bu da akaryakıt fiyatlarının yükselmesine sebep olmuştu.





Petrol fiyatları, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor.