Samanyolu Haber /Gündem / Petrol fiyatlarında Çin etkisi /11 Nisan 2022 12:59

Petrol fiyatlarında Çin etkisi

Petrol fiyatları Çin'deki corona virüs karantinalarının talep yönlü baskı yaratması nedeniyle haftanın ilk işlemlerinde düşüş gösterdi.

SHABER3.COM

Petrol fiyatları, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin stratejik rezervlerinden rekor miktarda ham petrol ve petrol ürünü piyasaya sürmeyi planladığını açıklamasının ve Çin’deki karantinaların etkisiyle haftanın ilk işlem gününde düştü.

ÇİN’DE SERT KISITLAMALAR
Geçtiğimiz hafta Çin'in en önemli finans merkezi Şanghay'da corona virüsü vaka sayılarının artmasıyla yasaklar genişledi. Şehrin batı bölgelerindeki kısıtlamaların ikinci bir emre kadar uzatılmasıyla 25 milyondan fazla kişi sokağa çıkma yasağı ile karşı karşıya kaldı.

Bunun yanında ülkenin en büyük kentlerinden, 18 milyon nüfuslu Guangcou’da da cumartesi vakaların tespit edilmesinin ardından tüm vatandaşlara toplu test uygulanacağı bildirildi.

IEA’DAN REZERV HAMLESİ
Öte yandan geçtiğimiz haftanın son gününde Uluslararası Enerji Ajansı mensubu ülkeler, mayıs başından yıl sonuna kadar günde yaklaşık 1 milyon varil petrolü rezervlerinden piyasaya süreceğini açıkladı.

UEA Başkanı Fatih Birol, piyasaya sürülecek 60 milyon varilinin ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden karşılanacağını kaydetti. Birol, diğer üye ülkelerin ne kadar katkıda bulunacağına ilişkin ayrıntıların en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti. Piyasaya toplamda 240 milyon varil petrol sürülmesi bekleniyor.

PETROL PİYASASINDA SON DURUM
Çin dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olduğu için kısıtlamalar talep yönlü endişeleri artırarak fiyatı aşağı çekerken IEA’nin hamlesi ise arz yönlü endişeleri soğuttu.

Brent ham petrolü, son kapanıştan yüzde 2 civarında gerileyerek 100 dolara düşerken ABD Batı Teksas ham petrolü 96 dolara geriledi.

REZERV SATIŞI FİYATI BASKILADI

Geçen hafta Brent petrol yüzde 1,5 düşmüş, ABD petrolü yüzde 1 civarında gerilemişti. Ancak Ukrayna savaşı ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle petroldeki yüksek oynaklık sürüyor.

Finans şirketi CMC Markets analisti Tina Teng, konu ile ilgili değerlendirme notunda “Petrol, ABD ve IEA ülkelerinin petrol rezervini serbest bırakma hamlesi ve Çin’in iki üretim merkezinde üretimi durdurarak karantinaları uzatması nedeniyle güç kaybediyor” dedi.

AKARYAKIT FİYATLARINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR
Petrol piyasası bu gelişmeleri izlerken fiyatlardaki hareketler akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.  Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde petrol fiyatlarında başlayan sert dalgalanma, Rus petrolüne dönük yaptırımlarla birlikte artmış, bu da akaryakıt fiyatlarının yükselmesine sebep olmuştu.

Petrol fiyatları, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Petrol fiyatlarında Çin etkisi Sonraki Haber >>

Ünlü Times Meydanı'nda panik

Ünlü Times Meydanı'nda panik

37 dil bilip 24'ünü akıcı konuşan halı yıkamacının beyni incelendi: Şaşırtan sonuç

37 dil bilip 24'ünü akıcı konuşan halı yıkamacının beyni incelendi: Şaşırtan sonuç

Erdoğan'ın bu videosu AKP'lilere izletildi, işte ortaya çıkan çarpıcı sonuç

Erdoğan'ın bu videosu AKP'lilere izletildi, işte ortaya çıkan çarpıcı sonuç

Pakistan, sokaklarda

Pakistan, sokaklarda

Polisten motokuryeye: "Beynine sıkarım"

Polisten motokuryeye:

[ Harun Tokak] Libas: Yiğit bir Aslanımız

[ Harun Tokak] Libas: Yiğit bir Aslanımız

'Miraç'ta bilinçaltı temizliği' bahane, paralar şahane

'Miraç'ta bilinçaltı temizliği' bahane, paralar şahane

Uzay Turizminde yeni bir eşik daha aşıldı: 55 milyon dolar verip uzaya çıktılar

Uzay Turizminde yeni bir eşik daha aşıldı: 55 milyon dolar verip uzaya çıktılar

Ülkü Ocakları'ndan 50 kişilik grup stüdyoyu bastı

Ülkü Ocakları'ndan 50 kişilik grup stüdyoyu bastı

Rusya'daki hayalet radyo 'MDZhB'İ kim yönetiyor?

Rusya'daki hayalet radyo 'MDZhB'İ kim yönetiyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:50:02