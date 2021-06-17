Samanyolu Haber /Sağlık / Pfizer'in romatizma ilacı COVID-19 hastalarında iyileştirme sağladı /17 Haziran 2021 09:41

Pfizer'in romatizma ilacı COVID-19 hastalarında iyileştirme sağladı

Pfizer, romatoid artrit ilacı Xeljanz'ın Brezilya'da zatürre olarak hastanede yatan Covid-19 hastalarında ölümleri ve solunum yetmezliğini azalttığını açıkladı.

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Çalışmanın ana hedefini karşıladığını duyuran Amerikan şirketi, ilaçla tedavi edilen hastalarda ölüm veya solunum yetmezliği insidansının yüzde 18,1; plasebo alanlar için bu oranın yüzde 29 olduğunu kaydetti.

Euronews'te yer alan habere göre koronavirüsün neden olduğu solunum yolu hastalığı olan ve hastanede yatan 289 yetişkinde ilacı test eden çalışmanın sonuçları New England Journal of Medicine'de yayınlandı.

Plasebo alan 17 hastaya kıyasla ilaçla tedavi edilen 20 hastada ciddi yan etkiler meydana geldi.

JAK inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfına ait olan ve aynı zamanda otoimmün hastalık ülseratif koliti tedavi eden Xeljanz, Covid-19 tedavisi için hiçbir ülkede onaylanmadı veya kullanımına izin verilmedi.

Pfizer ve Alman ortağı BioNTech'in aşısı, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde acil kullanım için onaylanmış üç aşıdan biri.
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