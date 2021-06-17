AKP'li İBB'nin yandaş medyaya aktardığı paralar ifşa oldu

Belgelere göre AKP’ye yakınlığıyla bilinen Abdurrahman Uzun’un, Türkiye Haber Merkezi sitesine farklı tarihlerde toplamda 60 bin lira ödediği ortaya çıktı.







Öte yandan belgelerde ödeme yapılan kurumların tamamı AKP’ye yakınlığıyla bilinirken, sadece belgelerin yayınladığı tarihlerde, Yeni Şafak, Yeni Akit, Ensonhaber.com.tr diğer kurumlara toplamda 1 milyon 588 bin liralık ödemeler yapıldığı öğrenildi.





Diğer yandan Abdurrahman Uzun, sosyal medyada takipçilerine her ne kadar ”Konferans ücretsiz” dese de Gebze Belediyesi’nde katıldığı konferanstan 3 bin liralık ödeme almış.







