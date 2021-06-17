Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li İBB'nin yandaş medyaya aktardığı paralar ifşa oldu /17 Haziran 2021 09:52

AKP'li İBB'nin yandaş medyaya aktardığı paralar ifşa oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP’li yöneticiler tarafından yönetildiği dönemde, kendilerine yakın olan medya kurumlarına ödeme yaptıklarına dair belgeler sosyal medyaya düştü.

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Belgelere göre AKP’ye yakınlığıyla bilinen Abdurrahman Uzun’un, Türkiye Haber Merkezi sitesine farklı tarihlerde toplamda 60 bin lira ödediği ortaya çıktı.
 
Öte yandan belgelerde ödeme yapılan kurumların tamamı AKP’ye yakınlığıyla bilinirken, sadece belgelerin yayınladığı tarihlerde, Yeni Şafak, Yeni Akit, Ensonhaber.com.tr diğer kurumlara toplamda 1 milyon 588 bin liralık ödemeler yapıldığı öğrenildi.

Diğer yandan Abdurrahman Uzun, sosyal medyada takipçilerine her ne kadar ”Konferans ücretsiz” dese de Gebze Belediyesi’nde katıldığı konferanstan 3 bin liralık ödeme almış.


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