Samanyolu Haber /Gündem / Piyasaların kapalı olduğu günde dolar yine rekor kırdı! /28 Haziran 2023 15:38

Piyasaların kapalı olduğu günde dolar yine rekor kırdı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizinin piyasa beklentilerinin altında kalması, liralaşmaya yönelik uygulanan adımlarda sadeleşmeye gidilmesi ve rasyonel zemine dönüş mesajları sonrası dolar/TL piyasaların kapalı olduğu günde rekor kırdı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinin ardından "Rasyonel zemine dönmek dışında seçenek kalmamıştır" ifadesiyle geleneksel politikalara dönüş mesajı vermesinin ardından Merkez Bankası'nın liralaşmaya yönelik uyguladığı adımlarda sadeleşmeye gidildi.

Ancak 'rasyonel zemine dönüş' mesajlarına rağmen Merkez Bankası'nın, yüzde 8,5 olan politika faizini yüzde 15’e çıkarması piyasa beklentilerinin altında kalırken, dolar/TLyükseliş ivmesini sürdürdü.
DOLAR/TL'DE REKOR

Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlayarak 26,12 TL seviyesiyle rekor kırdı. Dolar/TL şu dakikalarda 26,05 TL seviyesinde işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 26,0194'ten tamamlamıştı.
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