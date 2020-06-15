PKK'ya yönelik gece hava operasyonu başlatıldı: 81 ayrı bölge vuruldu

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen "Pençe-Kartal Operasyonu"na ilişkin bilgiler verildi.
Açıklamada, 'PKK tarafından son dönemde karakol ve üs bölgelerine yönelik taciz ve saldırı teşebbüslerinin arttığına' dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize her geçen gün artan taciz, saldırı teşebbüsünde bulunan, böylece halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekatı icra edilmektedir."
81 HEDEF VURULDU
Sabahsa operasyonun bilançosu paylaşıldı:
- Pençe-Kartal Operasyonu ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir.
- Bu harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak, terör örgütünün anılan bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir.
- Harekatın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir.