Plajdan çakıl taşı çalan Fransız gözaltına alındı

Kontroller artırıldı

İtalyan basınına göre, turistlerin buradaki plaj kumu, taşı ve deniz kabuğunu internetten satışa koyarak, yasa dışı bir pazar oluşturma eğilimi üzerine adada polis kontrolleri son dönemde sıklaştırıldı.

Türkiye’de ise benzer bir yasak var

Türkiye’de ise benzer bir yasak, Muğla’nın Gökova ilçesine bağlı Sedir Adası’nda uygulanıyor. Adını Mısır kraliçesi Kleopatra’dan alan ve altın sarısı kumlarıyla ünlenen Sedir Adası, 24 saat güvenlik görevlileri tarafından korunuyor.

İtalya’nın Sardunya Adası’nda bir Fransız vatandaşı, koruma altındaki ünlü Lampianu plajındaki kumsaldan 41 kilo çakıl taşı çalmak suçundan gözaltına alındı.Tutuksuz yargılanması beklenen bu kişi hakkında 3 bin euroya kadar para cezası talep edilmesi bekleniyor.İtalyan polisi, Sardunya Adası’ndan Nice’e arabalı feribotta giderken, limanda yapılan aramada Fransız vatandaşının bagajında 41 kilo çakıl taşı tespit etti.Fransız bir çift 2019 yılında ünlü plajdan toplayıp plastik torbalara koydukları 40 kilo kumu çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.İtalyan gümrük polisi, 2021 yılında Sardunya'dan ayrılırken yanlarında toplam ağırlığı yaklaşık 100 kilogramı bulan plaj kumu, kaya ve deniz kabuğu götürmeye çalışan 41 kişiyi farklı tarihlerde gözaltına almış, bu kişilere daha sonra para cezaları kesilmişti.2017 yılında çıkartılan yasa, adadaki havaalanından ve limanlardan plaj kumu, taşı ve deniz kabuğu götürenlere, 500 ila 3 bin euro arasında değişen para cezası verilmesini öngörüyor.Beyaz ve ince kumlu sahilleri ile ünlü Sardinya Adası, bu özelliğiyle dünyanın çok sayıdaki ülkesinden yüz binlerce turistin her yıl bölgeye akın etmesine neden oluyor.Masmavi denizin kıyısındaki beyaz kumlar, bölgeye gelen turistlerin büyük ilgisini çekerken, Ada yönetimi, bunu korumak için olağanüstü önlemler uyguluyor.Sardinya Adası'ndan 2 kg kum kaçırmaya çalışan Fransız turiste bin euro cezaSardinya’daki havaalanlarında sık sık turistlerin bavullarında “çalıntı kum” aramaları yapılıyor. 2018 yılında Ada’daki Alghero kentinin havalimanında 200 kilogramdan fazla plaj kumu ele geçirilmişti.Sedir Adası’ndaki plajın girişinde Türkçe ve İngilizce olarak ”Plajdan hiçbir şekilde kum alınamaz, taşınmaz, kum alındığının tespiti halinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yasal işlem uygulanacaktır” uyarısı bulunuyor.