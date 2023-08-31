Samanyolu Haber /Dünya / Idalia Kasırgası, Florida'da karayı dövmeye başladı /31 Ağustos 2023 05:44

Idalia Kasırgası, Florida'da karayı dövmeye başladı

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından paylaşılan uygu görüntüleri, Florida'da karaya vuran Idalia Kasırgası'nın boyutunu gösteriyor.

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Ulusal Kasırga Merkezi'nden (NHC) yapılan açıklamada, kasırganın bu sabah Florida'da karaya vurma yolunda rüzgar ölçeğine göre, "son derece tehlikeli" olan "Kategori 4" şiddetine ulaştığı belirtildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde günlerdir beklenen ve yetkililerin uyarıda bulunduğu Idalia Kasırgası, "çok tehlikeli" kabul edilen "Kategori 3" şiddetinde Florida eyaletinde karaya vurdu.

Sabah saat 07.45 gibi başlayan ve ağırlıklı olarak eyaletin kuzeybatısındaki Big Bend bölgesini etkisi altına alan kasırga öncesi milyonlarca kişi, fırtına beklentisiyle evlerini boşaltarak ya daha güvenli bölgelere gitti ya da sığınaklara saklandı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Idalia'nın, Florida kıyılarını Kategori 3 şiddetinde vuracağını ve fırtına dalgasına sebep olacağını açıklamıştı.

Kasırga merkezinden yapılan bir sonraki açıklamada, Big Bend kıyısı boyunca feci fırtına dalgası yaşanmaya başladı.

Şiddetli rüzgarların okyanus sularını kıyıya doğru itmesiyle meydana gelen "fırtına dalgasının", kuzey Florida'nın bazı kesimlerinde su seviyesinin 3,6 metreye kadar yükselmesine neden olabileceği belirtiliyor.

Eyalet itfaiye yetkilileri, Tampa Körfezi bölgesinde suların yükselmeye devam edebileceği uyarısında bulundu.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan videolarda, kasırganın ilk karaya vurduğu yer olan Keaton Plajı'ndan görüntüler yer aldı.

Videoda, şiddetli sağanak yağışlar ve rüzgarda savrulan ağaçlar görülüyor.


Ulusal Kasırga Merkezi'nden (NHC) yapılan açıklamada, kasırganın bu sabah Florida'da karaya vurma yolunda rüzgar ölçeğine göre, "son derece tehlikeli" olan "Kategori 4" şiddetine ulaştığı belirtildi.

Kasırga bir süre sonra hafifçe zayıflayarak Kategori 3'e geriledi ve saatteki hızı maksimum 200 kilometreye düştü.

Kategori 3 ya da daha yüksek bir değere ulaşan her fırtına büyük kasırga olarak kabul ediliyor.

Yaşadığı yerin yüksekte olduğu düşüncesiyle evini tahliye etmeyen bir bölge sakini ise Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, "Şu anda burada çok şiddetli rüzgar, yağmur ve gök gürültüsü var." dedi.

Ayrıca şahıs, gökyüzünün karanlık olduğunu ve yolların da sular altında kaldığını aktardı.

İç Güvenlik Bakanlığı Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) eyalet sakinlerini sel riskine karşı uyararak, tahliye emirlerine uyulması çağrısı yapmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Florida Valisi Ron DeSantis ile "sürekli temas halinde" olduklarını söyledi.

Kasırganın karaya oturmasının ardından Florida Körfez Kıyısında 230 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Çevrimiçi verilere göre, halihazırda eyalet genelindeki Kızıl Haç barınaklarında yaklaşık 4 bin 500 kişi bulunuyor.

Yetkililer, kasırganın Georgia eyaleti yönüne doğru devam edeceğini bildirdi.
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