Almanya’da yıllık enflasyon, yüzde 6,1’e geriledi

Avrupa Birliği'nin en güçlü ekonomisi Almanya’da yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 6,1’e gerilese de beklentilerin üzerinde kaldı.Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ağustos ayı öncü verilerini açıkladı.Buna göre, Almanya’da temmuzda yüzde 6,2 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 6,1’e geriledi. Piyasalarda beklenti enflasyonun ağustosta yüzde 6’ya inmesi yönündeydi.Commerzbank ekonomi uzmanlarından Ralph Solveen ise yine gelecek aylarda Almanya’da dış maliyet baskıları azalacağı için enflasyon oranının önemli ölçüde düşmesinin beklendiğini bildirdi.Solveen, "Bununla birlikte, daha güçlü ücret artışının hizmet fiyatlarını artırmaya devam etmesi olası, bu nedenle en azından çekirdek enflasyon oranı muhtemelen Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde kalacak,” dedi.Destatis verilerine göre ülkede enflasyon oranı, aylık bazda ise yüzde 0,3 arttı.AB uyumlu TÜFE de ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 6,4 yükseldi.Almanya'da enerji ve gıda, aylardır en büyük fiyat belirleyici olarak öne çıkarken, gıda fiyatları, ağustosta enflasyonun en büyük itici gücü olmaya devam etti.Gıda fiyatları ağustosta bir yıl öncesine göre yüzde 9 ve enerji ürünleri yüzde 8,3 artış gösterdi.Bu arada, ayrı veri olarak, Almanya’da temmuzda ithalat fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 inerek 1987'den bu yana en sert düşüşünü gösterdi.Mayıs ve haziranda yıllık bazda sırasıyla yüzde 9,1 ve yüzde 11,4 düşüşün ardından piyasa beklentisi, ülkede ithalat fiyatlarının temmuzda sabit kalması yönündeydi.İthalat fiyatlarındaki düşüşte enerji ürünlerinde gerileyen fiyatlar etkili oldu.Destatis açıklamasında, “Önceki aylarda olduğu gibi, mevcut düşüşün ana faktörü her şeyden önce Ukrayna'daki savaş nedeniyle bir önceki yıl yaşanan yüksek fiyat artışlarından kaynaklanan baz etkisidir." denildi.Temmuzda enerji ithalat fiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,4 daha ucuz oldu.Elektrik maliyeti bir yıl öncesine göre yüzde 75,4, ithal taşkömürü ve ham petrol fiyatları da sırasıyla yüzde 63,7 ve 33 düşüş kaydetti. Enerji ürünleri hariç ithalat fiyatları da yıllık bazda yüzde 3,1 düşüş gösterdi.İthal tüketim malları fiyatları yüzde 1,2 yükseldi. Gıda ürünleri fiyatlarının temmuzda yıllık yüzde 3,9 artması dikkati çekerken et ve et ürünleri yüzde 5,6, meyve ve sebze ürünleri yüzde 8,8 arttı.Analistler, düşen ithalat maliyetlerinin tüketici fiyatlarını da etkileyeceğini tahmin ediyor.Alman ekonomisi birçok ön ürün ve ham maddeyi yurt dışından temin ettiğinden, düşen ithalat fiyatları tüketici fiyatlarını gecikmeli olarak etkiliyor.