Samanyolu Haber /Teknoloji / PlayStation 5 meraklıları dikkat: Tarih açıklandı /30 Mayıs 2020 22:46

PlayStation 5 meraklıları dikkat: Tarih açıklandı

Konsol oyunu meraklılarını ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Sony'nin PlayStation 5'in görücüye çıkacağı tarihi açıkladığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Sony, yeni nesil PlayStation modeli PlayStation 5'i (PS5) görücüye çıkacağı tarihi açıkladı.

NTV'nin bildirdiğine göre Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, oyunseverleri yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Şirket PlayStation 5'in tanıtılacağı tarihi açıkladı.

Şirketin resmi Twitter hesabı üstünden yaptığı bir paylaşımla cihazın 4 Haziran 2020'de TSİ 23.00'da tanıtacağını açıkladı. 

Ancak şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere bakılırsa Japonya merkezli Sony ilk etapta cihazın üretimini sınırlı sayıda tutmayı planlıyor. 

Bloomberg’de yer alan habere göre ilk plana göre 2 milyon adet daha az üretilecek olan cihaz Mart 2021'de bitecek mali yıl içerisinde yaklaşık 5-6 milyon bandına çıkabilecek.

Bir önceki nesil oyun konsolu PlayStation 4, satışa sunulduğu ilk iki çeyrekte 7,5 milyon satmıştı. 

Özellikleri neler?

RuthenicCookie, yeni oyun konsolunun  Ryzen 8 Core işlemcisiyle geleceğini belirtiyor. Konsolun özellikleri arasında ise elbette en merak edilen kısım TFLOPS değeri. PS5 yine analistlerin çıkarımlarına göre 10 TFLOPS‘tan daha yüksek bir değere sahip olacak. 

Xbox Scorpio‘nun 6 TFLOPS, PS4 Pro‘nun 4.2 TFLOPS olduğu düşünülünce bu gerçekten de çok ciddi bir fark. 
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