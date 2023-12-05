Polat çiftinin evindeki Özbekistanlılar gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilan ve Engin Polat'ın ‘Şule’ isimli Özbekistanlı çalışanının çiftin evine memleketinden gelen iki akrabasını yerleştirdiği iddiaları üzerine çalışma başlattı.



Eve giden polis ekipleri, Shaklo Khaydarova ve Nargiza Khaydarova isimli iki kişiyi gözaltına aldı.



Yapılan kontrollerde, Shaklo Khaydarova’nın ikamet izninin bittiği, Nargiza Khaydarova’nın da Türkiye'ye 9 ay önce turist vizesi ile girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi.



Gözaltına alınan iki kişinin işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.