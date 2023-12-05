Samanyolu Haber /Gündem / Polat çiftinin evindeki Özbekistanlılar gözaltına alındı /05 Aralık 2023 01:52

Polat çiftinin evindeki Özbekistanlılar gözaltına alındı

Tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat evindeki yabancı uyruklu çalışanın, çiftin konutuna yerleştirdiği iki kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilan ve Engin Polat'ın ‘Şule’ isimli Özbekistanlı çalışanının çiftin evine memleketinden gelen iki akrabasını yerleştirdiği iddiaları üzerine çalışma başlattı.

Eve giden polis ekipleri, Shaklo Khaydarova ve Nargiza Khaydarova isimli iki kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan kontrollerde, Shaklo Khaydarova’nın ikamet izninin bittiği, Nargiza Khaydarova’nın da Türkiye'ye 9 ay önce turist vizesi ile girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan iki kişinin işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.
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