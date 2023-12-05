ABD'li eski büyükelçi Küba casu mu?

Başsavcı Merrick Garland eski diplomatın "ABD Devlet aygıtı içinde kendisine kamuya açık olmayan bilgilere erişim ve ABD dış politikasını etkileme olanağı sağlayacak pozisyonlar aradığını ve elde ettiğini" kaydetti.

Gizli bir ajanın da dahil olduğu FBI soruşturmasının ardından cuma günü Miami'de gözaltına alınan Rocha'nın pazartesi günü Florida'daki federal mahkemede ilk duruşması görüldü.











"ABD'den her zaman düşman olarak bahsetti"

Bir mahkeme belgesine göre Rocha, 2022 ve 2023 yıllarında Kübalı bir istihbarat ajanı gibi davranan bir FBI gizli ajanı tarafından kandırıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Rocha 40 yılı aşkın bir süre boyunca Küba devletinin gizli ajanı olarak çalıştı" denildi.Eski büyükelçi, "yabancı bir hükümetin yasadışı ajanı olarak hareket etmek" suçuyla itham ediliyor.Bakanlığın yayınladığı belgelerde Rocha'nın en az 1981'den bu yana Kübalı istihbarat görevlileri ile görüşmek ve ABD hükümet yetkililerine seyahatleri ve temasları hakkında yanlış bilgi vermek gibi Küba adına "gizli faaliyetlerde" bulunduğu iddiaları yer aldı.Cuma günü Miami'deki evinde gözaltına alınan 73 yaşındaki Rocha, Dışişleri Bakanlığı'ndaki yirmi yıllık kariyerinde Bolivya, Arjantin ve Küba'da görevlerde bulundu. Bakanlığın Havana'da bulunan ABD Çıkarları Bölümü'nde de üst düzey görevler alan Rocha'nın bu süreçte hangi bilgileri sızdırmış olabileceği detaylandırılmadı.Adalet Bakanlığı'na göre, Rocha, yaklaşık otuz yıllık hizmetinin ardından 2002'de Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldıktan sonra bile Küba için casusluk faaliyetlerine devam etti.2002'de sona eren Bolivya Büyükelçiliğinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan emekli olan Rocha, 1994-1995 yıllarında Başkan Bill Clinton döneminde Beyaz Saray'ın bir organı olan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin de bir üyesiydi.Kolombiya'da doğan ve Amerikan vatandaşlığına geçen Rocha, 1981 yılında Komünist Küba hükümeti için ana istihbarat teşkilatında çalışmaya başladı.Rocha, gizli ajandan bir "Whatsapp mesajı" aldıktan sonra (takip edilmekten dikkatle kaçınarak), sırlarını toplamak için bir mikrofon ve kamera saklayan sahte Kübalı ajanla bir toplantıya gitti.Bu toplantıda "sağcı bir kişi" olarak sahte yaşamından bahseden Rocha, Havana'daki istihbarat müdürlüğüne "sıcak selamlarını" gönderiyor ve gizli ajan olarak yaşamının kendisi için temsil ettiği "büyük fedakarlıktan" bahsediyor.Bu görüşmede "Neredeyse 40 yıl boyunca" Havana'daki komünist hükümet için yaptıklarının "muazzam" olduğunu de söyleyen eski büyükelçi, Miami'de gizli FBI ajanıyla yaptığı ikinci görüşmede tutuklandı.