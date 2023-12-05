Samanyolu Haber /Dünya / ''Hamas, İsrail'in nükleer füze deposunu vurdu'' /05 Aralık 2023 08:57

''Hamas, İsrail'in nükleer füze deposunu vurdu''

Üssün görüntülerini inceleyen Nükleer Bilgi Projesi Direktörü Hans Kristensen, savaş başlıklarının büyük olasılıkla üsten uzakta ayrı bir yerde tutulduğunu ve dolayısıyla saldırı sırasında tehdit altında olmadıklarını savundu.

SHABER3.COM

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik düzenlediği saldırıda ateşlenen bir roketin nükleer füzelerin bulunduğu bir üssü vurduğu ve yangına neden olduğu öne sürüldü.

ABD'de New York Times gazetesi, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıda nükleer füzelerin bulunduğuna inanılan bir üssün vurulduğunu öne süren bir haber yayımladı.

İsrail'in orta kesiminde yer alan hava üssünün 7 Ekim öncesi ve sonrasında çekilen uydu görüntülerini inceleyen gazete, üssün isabet aldığını öne sürdü.

Haberde roketin üsteki füze depolarına isabet etmediği ancak buralara yaklaşan bir yangına neden olduğu kaydedildi.

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu Nükleer Bilgi Projesi Direktörü Hans Kristensen, isabet alan hava üssünde 'büyük olasılıkla 25 ila 50 nükleer başlık taşıma kapasiteli  Jericho füze rampası bulunduğunu tahmin ettiğini' söyledi.

Üssün görüntülerini inceleyen Kristensen, savaş başlıklarının büyük olasılıkla üsten uzakta ayrı bir yerde tutulduğunu ve dolayısıyla saldırı sırasında tehdit altında olmadıklarını savundu.

Tel Aviv yönetimi şimdiye kadar nükleer silahların varlığını hiçbir zaman kabul etmedi. Ancak İsrailli bazı kaynaklar ve ABD'li yetkililer ile uydu görüntüsü analistleri, ülkenin az sayıda nükleer silaha sahip olduğunu belirtiyor.

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıda yüzlerce roket ateşlenmiş ve aynı anda karadan da silahlı sızma gerçekleştirilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ''Hamas, İsrail'in nükleer füze deposunu vurdu'' Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:16:44