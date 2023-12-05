Samanyolu Haber /Dünya / Sibirya'da sıcaklık eksi 50 dereceye düştü /05 Aralık 2023 09:01

Sibirya'da sıcaklık eksi 50 dereceye düştü

Son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle eksi 50 derecelik sıcaklıklara daha az rastlanır hale geldiği belirtiliyor.

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Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Yakutistan'da sıcaklık eksi 50 dereceye düşerken başkent Moskova'da karla kaplandı, birçok uçuş ertelendi.

Ağır kış şartlarının etkili olmaya başladığı Rusya'nın Sibirya bölgesinde sıcaklıklar eksi 50 santigrat dereceye kadar düştü.

Yakutistan'ın bazı bölgelerinde sıcaklık eksi 56 dereceyi görürken başkent Moskova'da kar kalınlığı 35 santimetreye çıktı.

Kar fırtınası nedeniyle 54 uçuş ertelenirken en az beş uçuş ise iptal edildi.

Son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle eksi 50 derecelik sıcaklıklara daha az rastlanır hale geldiği belirtiliyor.

Rusya'da hava sıcaklıklarının daha da düşeceğini belirten uzmanlar Moskova için pazar günü güçlü kar fırtınası uyarısı yapmıştı.
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