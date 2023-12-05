Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu'nun yolsuzluk davası tekrar başladı /05 Aralık 2023 09:03

Netanyahu'nun yolsuzluk davası tekrar başladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davası, ülkenin Hamas'a karşı savaşına rağmen yeniden görülmeye başladı.

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Dava, Hamas'ın 7 Ekim'deki İsrail'in güneyine düzenlediği kanlı saldırının ardından askıya alınmıştı.

İsrail'in sağcı partisi Likud'un lideri Netanyahu "görevini kişisel çıkarları için kullanarak, yolsuzluk yapmak ve rüşvet almakla” suçlanıyor ve bu iddiaları reddediyor.

Netanyahu ve müttefikleri kendisine yöneltilen suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu savunmuş ve mahkemelerin sahip olduğu bazı yetkileri kısıtlayacak bir yargı reformu önermişti. Fakat reform binlerce kişinin katıldığı halk protestoları nedeniyle askıya alınmıştı.

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Temyiz süreci ile birlikte yıllarca sürmesi söz konusu olan toplam üç davanın en kritiği  olarak görülen 'Bezeq Dosyaları'nda Başbakan, Bezeq medya grubunun patronuyla lehine yayın karşılığında, şirkete milyonlarca İsrail şekeline varan idari avantaj sağlamak için anlaşmakla suçlanıyor.

Üçüncü dava ise Netanyahu'nun Hollywood yapımcısı Arnon Milchan ve diğer zengin şahsiyetlerle olan ilişkisiyle ilgili.

Savcılara göre Netanyahu'nun 2007-2016 yılları arasında mali ya da kişisel iyilikler karşılığında aralarında puro kutuları, şampanya şişeleri ve mücevherlerin de bulunduğu 700 bin şekel (195.000 dolar) değerinde hediye aldığı iddia ediliyor.
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