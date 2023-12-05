Rus kolordu komutan yardımcısı Ukrayna'da öldürüldü

Rusya'nın 14. Kolordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Vladimir Zavadskiy'in Ukrayna'da öldürüldüğü duyuruldu.



Rusya'nın Voronezh bölgesi valisi Alexander Gusev tarafından yapılan açıklamada, Zavadskiy'in "özel askeri operasyon bölgesindeki bir muharebe karakolunda" hayatını kaybettiği belirtildi.



Rusya, Ukrayna'da ikinci yılının sonuna yaklaşan savaşı tanımlamak için "Özel askeri operasyon" terimini kullanıyor.



Rusya'da araştırmacı gazetecilik yapan iStories (Important Stories), Zavadskiy'in Rusya tarafından ölümü teyit edilen yedinci tümgeneral ve savaşın başlangıcından bu yana öldüğü bildirilen 12. üst düzey subay olduğunu belirtti.