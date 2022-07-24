Polis Çin’i protesto eden Uygurlu dedeyi dövdü

Emniyet güçleri bugün Cuma Namazı çıkışında Eyüp Sultan’da Çin’in Müslüman Uygurlara yaptığı soykırımı protesto etmek isteyen 80 yaşındaki Uygur Türküne izin vermedi.





80 yaşındaki Uygur Türkü, polisin sert müdahalesiyle yaralandı. Kaşı açılan Uygur dedenin, parmağının da kırıldığı öğrenildi.





Çin’in Doğu Türkistan’da dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği soykırımından kaçıp Türkiye’ye gelen Müslüman Uygurlar, cuma namazı çıkışı Eyüp Sultan Camii önünde seslerini AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyurmak istedi. Ancak polisin müdahalesi her zamanki gibi çok sert oldu.