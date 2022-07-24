Samanyolu Haber /Gündem / Polis Çin’i protesto eden Uygurlu dedeyi dövdü /24 Temmuz 2022 00:42

Polis Çin’i protesto eden Uygurlu dedeyi dövdü

Polis, Çin’in Müslüman Uygurlara yaptığı soykırımı protesto etmek isteyen 80 yaşındaki Uygur Türkünü dövdü.

Polis Çin’i protesto eden Uygurlu dedeyi dövdü

Emniyet güçleri bugün Cuma Namazı çıkışında Eyüp Sultan’da Çin’in Müslüman Uygurlara yaptığı soykırımı protesto etmek isteyen 80 yaşındaki Uygur Türküne izin vermedi. 

80 yaşındaki Uygur Türkü, polisin sert müdahalesiyle yaralandı. Kaşı açılan Uygur dedenin, parmağının da kırıldığı öğrenildi.

Çin’in Doğu Türkistan’da dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği soykırımından kaçıp Türkiye’ye gelen Müslüman Uygurlar, cuma namazı çıkışı Eyüp Sultan Camii önünde seslerini AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyurmak istedi. Ancak polisin müdahalesi her zamanki gibi çok sert oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polis Çin’i protesto eden Uygurlu dedeyi dövdü Sonraki Haber >>

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

Çorumlu Amir ırkçılığa maruz kaldı

Çorumlu Amir ırkçılığa maruz kaldı

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Tribünden atılan şey şaşırttı

Tribünden atılan şey şaşırttı

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sosyal Medyada gündem oldu

Sosyal Medyada gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:37:29